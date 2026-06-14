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Maria, salto nel vuoto da 30 metri senza corda di sicurezza: morte atroce "per errore", in diretta

domenica 14 giugno 2026
Maria, salto nel vuoto da 30 metri senza corda di sicurezza: morte atroce "per errore", in diretta

2' di lettura

Un salto di 30 metri, un incubo a occhi aperti, una fine atroce trasmessa in diretta sui social. Una ragazza è morta in Brasile dopo essere stata accidentalmente gettata nel vuoto senza imbracatura di sicurezza durante un'attività di bungee jumping dal Ponte dello Scheletro di Limeira, nello stato di San Paolo

La vittima, una ragazza di nome Maria Eduarda Rodrigues de Freitas di appena 21 anni, si era affidata a una società privata per provare l'esperienza, ma gli istruttori avrebbero dato il segnale di saltare senza aver fissato correttamente l'attrezzatura. La Polizia militare ha arrestato sei persone collegate all'evento e il Consiglio comunale ha annunciato un'azione legale contro il governo federale per negligenza nella supervisione del ponte. 

Il salto è stato effettuato da un viadotto alto tra i 30 e i 35 metri di altezza, popolare nella regione per attività avventurose e sport estremi. Il drammatico episodio è stato ripreso in un video, poi diffuso sui social media: si sentono le urla disperate dei presenti che si accorgono della corda mancante proprio mentre la giovane è in caduta libera. 

Testimoni e membri dell'organizzazione hanno tentato la rianimazione cardiopolmonare, ma l'équipe medica giunta sul posto ha constatato il decesso per traumi multipli. 

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