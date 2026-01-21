Groenlandia, Trump: "Accordo con Rutte, stop ai dazi", svolta a Davos

Donald Trump ha annunciato di aver definito con il segretario generale della Nato Mark Rutte il "quadro di un futuro accordo" sulla Groenlandia e, più in generale, sull'intera regione artica, affermando di aver sospeso l'imposizione di dazi annunciati rispetto a diversi paesi. Lo ha scritto lo stesso presidente degli Stati Uniti in un messaggio pubblicato su Truth Social, riferendo dell'incontro avuto a margine del World Economic Forum di Davos. "Sulla base di un incontro molto produttivo che ho avuto con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, abbiamo definito il quadro di un futuro accordo riguardante la Groenlandia e, in effetti, l'intera regione artica", ha affermato Trump, sottolineando che "questa soluzione, se finalizzata, sarà ottima per gli Stati Uniti d'America e per tutte le nazioni della Nato".

Il capo della Casa Bianca ha quindi annunciato una sospensione delle misure commerciali precedentemente minacciate. "Sulla base di questa intesa, non imporrò i dazi che sarebbero dovuti entrare in vigore il primo febbraio", ha scritto, aggiungendo che sono in corso "ulteriori discussioni" sul sistema di difesa missilistica Golden Dome in relazione alla Groenlandia. Trump ha precisato che nuovi dettagli saranno resi noti con il proseguire dei colloqui e ha indicato la squadra incaricata delle trattative. A guidare i negoziati saranno il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, l'inviato speciale Steve Witkoff e altri funzionari, "secondo necessità", che riferiranno direttamente al presidente.