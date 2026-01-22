Crans-Montana, la vergogna di Jessica Moretti: come scarica tutto sui camerieri

"Non sono scappata, ma mi sono precipitata fuori per chiamare i soccorsi": lo ha detto durante l'interrogatorio in procura Jessica Moretti, proprietaria insieme al marito Jacques, del Le Constellation a Crans-Montana, il locale andato a fuoco la notte di Capodanno non lasciando scampo a 40 persone. Parlando con la procuratrice aggiunta del Cantone Vallese Christine, l'imprenditrice avrebbe cercato quindi di allontanare sospetti e accuse da sé e dal marito. Entrambi i coniugi sono indagati per omicidio, lesioni e incendio colposi.

Sulle bottiglie di champagne con le fontane di luce messe sopra, proprio quelle che avrebbero innescato il rogo a contatto con il soffitto, la Moretti avrebbe subito provato a scaricare la responsabilità sui camerieri incaricati di portare quelle bottiglie: "Ho formato il personale sul rispetto delle procedure di sicurezza - avrebbe detto agli inquirenti -. Io dicevo ai ragazzi di stare attenti, di tenere le bottiglie inclinate. Ho dato direttive per non tenerle così alte".