di
mercoledì 21 gennaio 2026
Crans-Montana, telecamere spente 3 minuti prima del rogo: l'ultima scoperta

Emergono sempre più dettagli sconvolgenti da Le Constellation, il locale gestito dai coniugi Moretti dove si è consumata la tragedia a Crans-Montana nella quale hanno perso la vita 40 persone, oltre a tutti gli altri feriti. All'interno del bar erano presenti ben 11 telecamere che hanno filmato tutto da diverse angolazioni. Almeno fino all'1,23 della notte di Capodanno. Da quel momento, tutto buio: non è stato ripreso più nulla. E tre minuti dopo è avvenuta la tragedia, con i bengala agganciati alle bottiglie che hanno dato alle fiamme i pannelli di schiuma fonoassorbente e, di conseguenza, l'intero locale. Ma perché le telecamere erano spente?

A rivelare questo dettaglio sospetto è stata la Bild che ha consultato i fascicoli dell'inchiesta. "A quel punto, il sistema si è bloccato. Non posso più resettarlo" le parole alla polizia di Jacques Moretti, l'unico tratto in arresto finora per quanto accaduto quella notte. Nel corso dell'interrogatorio del primo dell'anno il gestore avrebbe mostrato alle forze dell'ordine gli screenshot delle registrazioni video. Secondo le indagini, l'incendio è scoppiato all'1:26. Le immagini presenti agli atti mostrano la situazione nel bar all'1:23. Stando alla versione di Jacques Moretti non ci sono ulteriori registrazioni successive a quell'ora.

Da quel che si vede dai filmati a disposizione sembra che il piano superiore fosse quasi vuoto in quel momento. Quello inferiore, invece, era piuttosto affollato. Un'altra immagine mostra l'uscita di emergenza del bar. La porta sembra aperta. Tuttavia, un mobile blocca il passaggio. 

