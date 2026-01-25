Crans-Montana, spunta uno scomodo dossier: "Nel 2024..."

Non sarebbe stato il primo incendio a Le Constellation, il locale di Crans-Montana che ha preso fuoco causando la morte di 40 persone. A dirlo è l'inviato di 4 Di Sera che, nella puntata in onda domenica 25 gennaio su Rai 1, riporta quanto scoperto dai legali delle vittime. "Ha trovato un dossier", annuncia il giornalista di Rete 4 prima di spiegare: "Nel dossier si legge che c'è stato un incendio nel soffitto a causa delle candele, incendio avvenuto nel 2024. Quindi, se venisse confermato, significa che Moretti sapeva della pericolosità".

Sébastien Fanti sta per depositare un fascicolo che raccoglie un centinaio di mail di testimoni e sopravvissuti, determinati a "riscrivere la storia della strage, smentendo la narrazione auto-assolutoria dei Moretti". Se il precedente incendio venisse confermato, le conseguenze legali per Jessica e Jacques Moretti, da poco scarcerati grazie al pagamento della cauzione da parte di un amico anonimo, potrebbero cambiare.

I due coniugi non potrebbero più dunque sostenere di essere stati all'oscuro dei rischi legati all'uso di candele scintillanti in un ambiente con controsoffitto non ignifugo. I contestati reati colposi potrebbero aggravarsi fino al profilo del dolo eventuale.