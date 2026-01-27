Crans-Montana, Jessica Moretti infanga la ragazza col casco: "Sua iniziativa"

"Era il personale a decidere quel particolare modo di servire lo Champagne, in 'stile Constellation', con la bottiglia e la candela pirotencica portate da una cameriera sulle spalle di un collega": Jessica Moretti, proprietaria insieme al marito del locale Le Constellation, il bar andato a fuoco la notte di Capodanno non lasciando scampo a 40 persone, lo avrebbe detto nell'ultimo interrogatorio davanti ai procuratori e agli avvocati delle famiglie delle vittime, secondo quanto risulta dai verbali. Il rogo sarebbe partito dalle fontane di luce messe sulle bottiglie di champagne dopo che le scintille sono venute a contatto con il materiale fonoassorbente del soffitto.

Per la proprietaria del locale, però, erano i dipendenti a decidere come portare le bottiglie ai tavoli dei clienti. "Sono loro a decidere. A Cyane piaceva fare questi invii di bottiglia", avrebbe poi aggiunto la Moretti riferendosi a Cyane Panine, la cameriera che avrebbe innavertitamente provocato il rogo ed è poi morta poco dopo. La giovane, negli ultimi video prima della tragedia, indossava un casco ed era sulle spalle di un collega mentre trasportava le bottiglie di champagne con le scintille dentro.