Crans Montana spunta la ricevuta della cauzione : nuovi interrogativi sulla strage di Capodanno

di
martedì 27 gennaio 2026
Una semplice ricevuta, apparentemente un documento come tanti, è tornata a riaccendere i riflettori sulla tragedia di Crans-Montana. La trasmissione Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano, ha mostrato in esclusiva la ricevuta originale del pagamento della cauzione da 200mila franchi svizzeri che ha consentito la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation, teatro del rogo della notte di Capodanno in cui hanno perso la vita 40 persone, tra cui sei giovani italiani.

Il documento certifica il versamento dell’ingente somma, condizione decisiva per la liberazione di Moretti, indagato per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. A pagare non sarebbe stato l’imprenditore stesso, ma un misterioso imprenditore ginevrino, descritto come vicino a Moretti e al suo entourage. Un dettaglio che solleva nuove domande e alimenta sospetti su una rete di relazioni e interessi ancora tutta da chiarire.

La pubblicazione della ricevuta arriva a pochi giorni dalla decisione delle autorità giudiziarie svizzere di concedere la libertà provvisoria a Moretti, una scelta che ha suscitato forte indignazione in Italia, soprattutto tra i familiari delle vittime. Per molti, la scarcerazione appare prematura rispetto alla gravità dei fatti e al numero impressionante di morti causati dall’incendio divampato nel locale affollato per i festeggiamenti di fine anno.

Il rilascio di Moretti, reso possibile dalla cauzione ora documentata nero su bianco, ha infatti inasprito i rapporti tra Roma e Berna e rafforzato la richiesta, da parte italiana, di maggiore trasparenza e collaborazione nelle indagini.

Nel frattempo, la ricevuta mostrata in televisione diventa un simbolo potente: non solo la prova formale di un pagamento, ma il segno concreto di una decisione che divide, che lascia sgomenti i parenti delle vittime e che riapre il dibattito su responsabilità, giustizia e tempi della verità. Mentre Moretti è tornato in libertà, le domande su quanto accaduto quella notte a Crans-Montana restano tutte sul tavolo, insieme alla richiesta, sempre più forte, di risposte chiare e definitive.

