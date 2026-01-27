Crans Montana spunta la ricevuta della cauzione : nuovi interrogativi sulla strage di Capodanno

Una semplice ricevuta, apparentemente un documento come tanti, è tornata a riaccendere i riflettori sulla tragedia di Crans-Montana. La trasmissione Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano, ha mostrato in esclusiva la ricevuta originale del pagamento della cauzione da 200mila franchi svizzeri che ha consentito la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation, teatro del rogo della notte di Capodanno in cui hanno perso la vita 40 persone, tra cui sei giovani italiani.

Il documento certifica il versamento dell’ingente somma, condizione decisiva per la liberazione di Moretti, indagato per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. A pagare non sarebbe stato l’imprenditore stesso, ma un misterioso imprenditore ginevrino, descritto come vicino a Moretti e al suo entourage. Un dettaglio che solleva nuove domande e alimenta sospetti su una rete di relazioni e interessi ancora tutta da chiarire.