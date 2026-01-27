Libero logo
martedì 27 gennaio 2026
Crans-Montana, c'è un nuovo video: stecche di biliardo per tenere i pannelli

Un nuovo video mostra le pessime condizioni dei pannelli fonoassorbenti nel bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio scoppiato la notte di Capodanno ha ucciso 40 persone. Immagini diffuse da Bfmtv dove si vedono i pannelli fonoassorbenti che si stanno staccando dal soffitto. Alcuni sono tenuti fermi con stecche da biliardo e tovaglioli di carta. Jacques gli risponde con un messaggio vocale. "Sì, Gaétan, prova a toglierne uno e vedi se cade, perché ho messo della schiuma che non conosco... Fammi sapere se va bene. Fammi sapere se cade o no, se cade dovremo lasciarli lì, purtroppo".

Dopo ulteriori messaggi e video da parte di Gaetan, il proprietario del Constellation risponde con altri due messaggi audio: "ok, ne metteremo altri, grazie" e "sì, sembra abbastanza bello, togliete gli altri per favore". Gaetan stava lavorando nel bar al piano superiore la notte dell'incendio. Ha riportato gravi ustioni ed è stato ricoverato prima in Svizzera e poi a Parigi. È stato dimesso dall'ospedale, ma sta ancora ricevendo cure mediche.

Suo padre, Jean-Michel, è intervenuto a Bfmtv e ha raccontato che suo figlio voleva lasciare il lavoro una settimana prima di Natale. "Mi ha detto 'Papà, torno a casa, non va tutto bene. (...) Non è quello che mi aspettavo, ci sono molte carenze'", ha riferito il padre, sottolineando in particolare la presenza di "adolescenti molto giovani" nel bar. 

