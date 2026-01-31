Epstein, documenti-choc su Bill Gates: "Prostitute e malattie veneree"

Le rivelazioni più scottanti emerse dai documenti sono quelle a carico del fondatore di Microsoft Bill Gates, che stando a quanto Epstein afferma in alcune mail risalenti al 2013 avrebbe avuto rapporti sessuali con ragazze russe, dalle quali avrebbe contratto una malattia sessualmente trasmissibile. Saputo del contagio, lo stesso Gates avrebbe contattato Epstein affinché cancellasse ogni mail relativa ai sui incontri con le russe e affinché gli facesse avere antibiotici specifici che poi lui avrebbe somministrato segretamente a quella che ai tempi era sua moglie, Melinda.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblica una terza tranche dei cosiddetti “Epstein files”, i documenti collegati alle attività illecite del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. In una conferenza stampa, il viceprocuratore generale, Todd Blanche, ha spiegato che si tratta di «oltre tre milioni di documenti», che includono circa duemila video e 180mila immagini tra cui ci sarebbe abbondante materiale pedopornografico.

Nei documenti il nome di Donald Trump comparirebbe in circa 3.200 occasioni, rivela il New York Times, sottolineando che in alcuni casi il nome del presidente era semplicemente citato in articoli che Epstein e i suoi amici si scambiavano, altre volte compariva nelle email in cui l'ex finanziere parlava delle elezioni del 2016. Il viceprocuratore generale Blanche ha ricordato ancora una volta che nulla di illegale è emerso dai documenti fin qui resi pubblici a carico di Trump, che per anni era stato amico di Epstein prima di interrompere ogni rapporto con lui nei primi anni Duemila.

«Per aggiungere un insulto alla ferita - aveva scritto Epstein - mi implori di cancellare le email riguardanti la tua malattia sessualmente trasmissibile, la tua richiesta che io ti fornisca antibiotici da poter dare di nascosto a Melinda e la descrizione del tuo pene» scriveva il 13 luglio di quell’anno, dopo che Gates lo aveva informato di voler interrompere la loro amicizia e ogni frequentazione.

In una mail del dicembre 2013, riportata dal Daily Mail, comparirebbe anche il nome di Elon Musk. Nel documento, un anonimo ricorderebbe a Epstein che il patron di Tesla avrebbe espresso il desiderio di essere ospite della sua isola (dove sarebbero stati compiuti molti degli atti sessuali su minorenni) qualche giorno più tardi. Poco prima di Natale, il dipartimento di Giustizia aveva già pubblicato decine di migliaia di pagine di documenti e il mese scorso erano state pubblicate anche le trascrizioni delle testimonianze rese al gran giurì da agenti dell’FBI relative alle interviste condotte con giovani donne che avevano affermato di essere state pagate per compiere atti sessuali con Epstein, che si è suicidato in carcere nell'agosto del 2019, un mese dopo essere stato incriminato per traffici sessuali.

A parte la sua collaboratrice Ghislaine Maxwell, che sta scontando 20 anni di carcere per aver reclutato alcune delle “ragazze di Epstein”, la giustizia Usa non ha mai incriminato nessun altro in relazione agli abusi del finanziere, ma le rivelazioni di una delle sue vittime, l’allora 17enne Virginia Giuffre (morta suicida lo scorso anno), hanno spinto la casa reale britannica a privare dei titoli reali il principe Andrea.