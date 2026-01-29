Libero logo
Re Carlo, una farsa sul titolo tolto ad Andrea? Cosa trapela

di
giovedì 29 gennaio 2026
Re Carlo, una farsa sul titolo tolto ad Andrea? Cosa trapela

2' di lettura

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, nonostante re Carlo abbia ufficialmente privato Andrea Mountbatten-Windsor del titolo di “Principe” e dello stile di “Altezza Reale” nel novembre 2025, il fratello minore del sovrano resta legalmente Duca di York, così come Conte di Inverness e Barone Killyleagh.

Il quotidiano spiega che la decisione di rimuovere Andrea dal registro ufficiale della nobiltà alla Camera dei Lord ha creato l’impressione che avesse perso tutti i suoi titoli, ma in realtà — secondo esperti di parità come Michael Rhodes — un titolo nobiliare non può essere revocato solo per volontà reale: serve un atto del Parlamento. Fino ad allora, Andrea mantiene i suoi titoli a vita.

Il Daily Mail sottolinea anche che Andrea può continuare a usare il titolo di Duca di York, uno stemma (seppur modificato) e una propria carta intestata personale. Lo stesso vale per Sarah Ferguson che, pur divorziata, ha ancora il diritto di farsi chiamare Duchessa di York.



L’articolo ipotizza infine che, con la sua posizione nel Regno Unito ormai compromessa a causa dello scandalo Epstein, Andrea possa trasferirsi in Medio Oriente, dove i titoli nobiliari mantengono un forte prestigio. Si ricorda anche che le figlie Beatrice ed Eugenie non sono state colpite dai provvedimenti del re e conservano il titolo di Altezza Reale.  Il Daily Mail conclude osservando che Carlo III avrebbe evitato una legge parlamentare contro il fratello per scongiurare un dibattito pubblico sulla monarchia, richiamando il precedente storico del 1917, quando alcuni parenti reali furono privati dei titoli per aver sostenuto la Germania durante la Prima guerra mondiale.



tag
re carlo
principe andrea
windsor

