Crans-Montana, clamorosa rivelazione: "Perché non c'erano i controlli"

"Capisco le vittime e la loro rabbia. Non scappo: anch'io voglio che venga fuori la verità ". Lo dice in un'intervista a La Repubblica Jessica Moretti , proprietaria del pub dove a capodanno si è verificato il tragico incendio che ha provocato 41 vittime e 116 feriti. "Non so come sia potuto succedere", ha aggiunto. "Sono state dette molte menzogne su di noi dalla stampa, come quella sulla mia fuga con la cassa e i soldi - ha spiegato -. Una notizia non vera".

"Il mio pensiero va sempre alle vittime - ha aggiunto -. Lo so che è una situazione molto complicata. Non avremmo mai immaginato, nemmeno nel nostro peggior incubo, che potesse succedere una cosa del genere. Anche noi abbiamo perso delle persone. E penso a tutte le vittime. Siamo qui per le indagini, lo dobbiamo a loro. È molto difficile - ha continuato - Ci sono state così tante bugie. Ma ancora una volta abbiamo accettato di essere il volto della rabbia, perché quello che stiamo passando non è niente in confronto a ciò che le famiglie stanno vivendo. E comprendo la loro, di rabbia. Non mi sento in diritto di parlare di me quando so cosa stanno passando. Le vittime hanno il diritto di dire tutto, perché sono vittime. E lo accetto, ma allo stesso tempo spero che le indagini contribuiscano ad accertare i fatti e a far luce sulla vicenda. È anche per questo che sono qui. L'impegno che ci prendiamo è quello di essere presenti al procedimento, di non sottrarci alle nostre responsabilità e di contribuire alle indagini".