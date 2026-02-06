Crans-Montana, clamorosa rivelazione: "Perché non c'erano i controlli"

Il buco di sei anni, dal 2019 al 2025, nei controlli di sicurezza al Constellation sarebbe stato causato da problemi di aggiornamento del sistema informatico che gestisce la procedura. Lo ha riferito Christophe Balet, responsabile della sicurezza pubblica del Comune di Crans-Montana durante il suo interrogatorio, in corso a Sion. La sostituzione del software - è stato spiegato - avrebbe ritardato gli adeguamenti dei file sulle ispezioni.
"Capisco le vittime e la loro rabbia. Non scappo: anch'io voglio che venga fuori la verità". Lo dice in un'intervista a La Repubblica Jessica Moretti, proprietaria del pub dove a capodanno si è verificato il tragico incendio che ha provocato 41 vittime e 116 feriti. "Non so come sia potuto succedere", ha aggiunto. "Sono state dette molte menzogne su di noi dalla stampa, come quella sulla mia fuga con la cassa e i soldi - ha spiegato -. Una notizia non vera".
Crans-Montana, Jessica Moretti: "Come mi chiamava la ragazza col casco"
"Il mio pensiero va sempre alle vittime - ha aggiunto -. Lo so che è una situazione molto complicata. Non avremmo mai immaginato, nemmeno nel nostro peggior incubo, che potesse succedere una cosa del genere. Anche noi abbiamo perso delle persone. E penso a tutte le vittime. Siamo qui per le indagini, lo dobbiamo a loro. È molto difficile - ha continuato - Ci sono state così tante bugie. Ma ancora una volta abbiamo accettato di essere il volto della rabbia, perché quello che stiamo passando non è niente in confronto a ciò che le famiglie stanno vivendo. E comprendo la loro, di rabbia. Non mi sento in diritto di parlare di me quando so cosa stanno passando. Le vittime hanno il diritto di dire tutto, perché sono vittime. E lo accetto, ma allo stesso tempo spero che le indagini contribuiscano ad accertare i fatti e a far luce sulla vicenda. È anche per questo che sono qui. L'impegno che ci prendiamo è quello di essere presenti al procedimento, di non sottrarci alle nostre responsabilità e di contribuire alle indagini".