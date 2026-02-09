Crans-Montana, l'ultima vergogna: brucia il memoriale

Un nuovo dramma ha colpito il cuore della località sciistica svizzera di Crans Montana: un incendio ha devastato il memoriale dedicato alle 41 vittime e ai 115 feriti del terribile rogo al bar Le Constellation, avvenuto la notte di Capodanno 2026. Le fiamme si sono propagate in Rue Centrale, all’interno della struttura temporanea (una tenda-igloo) che proteggeva centinaia di candele, fiori, lettere, orsacchiotti e messaggi di cordoglio.La polizia cantonale del Vallese ha riferito che i vigili del fuoco sono intervenuti con rapidità, spegnendo il rogo senza riportare feriti.

È stata aperta un’inchiesta sulle cause, ma le prime ricostruzioni indicano un’origine accidentale: il fuoco sarebbe divampato dalle candele accese su un tavolo centrale del memoriale. Le autorità escludono al momento l’intervento di terzi.