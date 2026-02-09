Epstein, re Carlo rompe il silenzio su Andrea: "Pronti ad aiutare la polizia"

Re Carlo "ha messo in chiaro, con parole e con azioni senza precedenti, la sua profonda preoccupazione per quanto continua a venire fuori sulla condotta di Mr Mountbatten-Windsor": anche il sovrano inglese, dopo i principi William e Kate, rompe il silenzio sul coinvolgimento di suo fratello, l'ex principe e duca di York Andrea, nello scandalo sul finanziere perdofilo americano Jeffrey Epstein. Carlo III ha deciso di affidare il suo pensiero a un portavoce di Buckingham Palace.

Nella dichiarazione si precisa, inoltre, che "tocca a Mr Mountbatten-Windsor rispondere, ma se Thames Valley Police ci chiederà, siamo pronti a fornire sostegno come vi aspettate". Si tratta della prima volta che un membro della famiglia reale viene chiamato solo "Mr", il Signor Mountbatten-Windsor. Nei giorni scorsi, infatti, l'ex principe è stato privato di ogni titolo e onorificenza e anche allontanato dalla sua residenza storica, il Royal Lodge.