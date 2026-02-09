Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Epstein, re Carlo rompe il silenzio su Andrea: "Pronti ad aiutare la polizia"

di
Libero logo
lunedì 9 febbraio 2026
Epstein, re Carlo rompe il silenzio su Andrea: "Pronti ad aiutare la polizia"

1' di lettura

Re Carlo "ha messo in chiaro, con parole e con azioni senza precedenti, la sua profonda preoccupazione per quanto continua a venire fuori sulla condotta di Mr Mountbatten-Windsor": anche il sovrano inglese, dopo i principi William e Kate, rompe il silenzio sul coinvolgimento di suo fratello, l'ex principe e duca di York Andrea, nello scandalo sul finanziere perdofilo americano Jeffrey Epstein. Carlo III ha deciso di affidare il suo pensiero a un portavoce di Buckingham Palace.

Nella dichiarazione si precisa, inoltre, che "tocca a Mr Mountbatten-Windsor rispondere, ma se Thames Valley Police ci chiederà, siamo pronti a fornire sostegno come vi aspettate". Si tratta della prima volta che un membro della famiglia reale viene chiamato solo "Mr", il Signor Mountbatten-Windsor. Nei giorni scorsi, infatti, l'ex principe è stato privato di ogni titolo e onorificenza e anche allontanato dalla sua residenza storica, il Royal Lodge.

Epstein, il terrore di Kate e William: ecco cosa li spaventa

"Profonda preoccupazione" è stata espressa dai principi del Galles William e Kate per le "continue...

"Come già detto precedentemente, i pensieri e l'attenzione delle Loro Maestà sono sempre state e continuano ad essere dalla parte delle vittime e di qualsiasi forma di abuso", si legge alla fine della dichiarazione del sovrano. Nelle scorse ore William e Kate, futuri re e regina d'Inghilterra, hanno espresso profonda preoccupazione per "le continue rivelazioni" legate al caso Epstein. "I loro pensieri restano concentrati sulle vittime", recita la nota di Kensington Palace. 

Andrea di Windsor lascia in tutta fretta dalla Royal Lodge: l'ombra di un nuovo scandalo sessuale

L'ex principe Andrea ha lasciato prima del previsto la sua casa di lunga data situata su un terreno di propriet&agra...
tag
re carlo
principe andrea
jeffrey epstein

Principi del Galles Epstein, il terrore di Kate e William: ecco cosa li spaventa

Lo scandalo Epstein, la foto choc del corpo in cella. E la frase: "Festa con due spogliarelliste"

Slavina Epstein Andrea di Windsor lascia in tutta fretta dalla Royal Lodge: l'ombra di un nuovo scandalo sessuale

ti potrebbero interessare

Super caccia, rottura tra Francia e Germania: "Il progetto è morto"

Super caccia, rottura tra Francia e Germania: "Il progetto è morto"

Redazione
Crans-Montana, l'ex funzionario vuota il sacco: "Niente controlli, quadro desolante"

Crans-Montana, l'ex funzionario vuota il sacco: "Niente controlli, quadro desolante"

Redazione
Epstein, il terrore di Kate e William: ecco cosa li spaventa

Epstein, il terrore di Kate e William: ecco cosa li spaventa

Redazione
Jeffrey Epstein, lo scandalo non affonda Trump ma i progressisti

Jeffrey Epstein, lo scandalo non affonda Trump ma i progressisti

Corrado Ocone