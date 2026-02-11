Crans-Montana, la lettera e il dramma di Mèlanie: "Non vivo più"

"Sono Mélanie, vittima della tragedia del primo gennaio a Crans-Montana. Sono una donna di cui a volte si parla senza menzionare il suo nome. La donna che si è lanciata dalla ringhiera, non per coraggio, ma perché in quel momento il fuoco era più forte della sua paura". A parlare è una delle ragazze - cittadina francese ma residente in Vallese - che è riuscita a salvarsi la notte di Capodanno da quel tragico incendio che ha devastato il bar Le Constellation. Ancora oggi, la donna è ancora ricoverata in ospedale a causa delle ustioni rimediate.

"Restare avrebbe significato morire. Ho saltato per salvarmi la vita. Da quel giorno, non vivo più. Sopravvivo. Il mio corpo è ustionato per quasi il 40%. Il mio corpo è diventato un campo di battaglia. Ogni medicazione, ogni due giorni, è una prova. Ogni cura ravviva il dolore. Il dolore non scompare mai veramente. Si insedia. Ti consuma. Ti invade. Ma oltre al corpo c'è qualcos'altro. Il mio viso non sarà più lo stesso. Quello che riconoscevo allo specchio non esiste più. Quello che nemmeno mia figlia conosceva. È una perdita intima, silenziosa, impossibile da spiegare a chi non la vive. Sono stata presa in carico dal punto di vista medico a Zurigo, poi trasferita a Nantes, dove oggi ricevo la maggior parte delle cure. Lontano da casa mia. Lontano dalla mia vita. E soprattutto lontano da mia figlia, che non posso abbracciare quando il dolore diventa insopportabile".