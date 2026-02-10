Libero logo
Jeffrey Epstein, la bimba di 9 anni e l'alto esponente del governo

martedì 10 febbraio 2026
Negli Epstein files ci sarebbero sei nomi di uomini "censurati", quello di un attuale alto esponente di governo straniero. E, soprattutto, risulterebbero tra le vittime del magnate pedofilo Jeffrey Epstein e della cerchia di potentissimi amici dei bambini. Una, addirittura, di solo 9 anni

Sono sconcertanti le indiscrezioni fatte filtrare da Thomas Massie e Ro Khanna: il primo è un deputato repubblicano, il secondo democratico, lavorano insieme da tempo al dossier Epstein e nel giorno dell'audizione della sua complice Ghislaine Maxwell (che si è avvalsa della facoltà di non rispondere) hanno indetto una conferenza stampa per rivelare alcuni dettagli delle loro scoperte. 

"Ciò che mi ha dato fastidio - ha spiegato Massie, deputato del Kentucky - sono i nomi di almeno sei uomini, che sono stati censurati e che sono probabilmente incriminati per la loro inclusione in questi files. Quindi questa è la prima cosa che ho visto. Ho dovuto scavare un po' per trovarli". "Ci sono sei uomini, alcuni dei quali con le loro fotografie, che sono stati censurati, e non c'è alcuna spiegazione del perché queste persone siano state censurate", ha aggiunto Ro Khanna, eletto in California.

"Almeno uno è cittadino americano. Almeno uno di loro è straniero. E gli altri tre o quattro hanno nomi di cui non sono sicuro se siano stranieri o americani", ha aggiunto Massie, precisando che uno di questi ha un incarico "molto elevato in un governo estero" e "un altro è un personaggio molto noto", ha concluso Ro Khanna, mentre l'obiettivo della loro ricerca è di rendere pubblici i nomi degli uomini coinvolti nel traffico sessuale di Epstein.

Secondo i due parlamentari, al lavoro sull'Epstein Files Transparency Act firmato dal presidente Donald Trump, i file contengono i nomi di diverse giovani vittime rimaste finora nell'ombra. "Leggi questi file - ha confermato il deputato Jamie Raskin, democratico del Maryland - e trovi ragazze di 15 anni, di 14 anni, di 10 anni. Oggi ho visto un riferimento a una bambina di 9 anni. Voglio dire, è semplicemente assurdo e scandaloso".

