Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Donald Trump ordina: "Ufo, pubblicate tutti i file". Mondo col fiato sospeso

di
Libero logo
venerdì 20 febbraio 2026
Donald Trump ordina: "Ufo, pubblicate tutti i file". Mondo col fiato sospeso

1' di lettura

Una possibile e clamorosa svolta per gli appassionati di ufo. Dopo l'intervista di Barack Obama, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reso noto di aver chiesto al Pentagono di pubblicare tutti i documenti sulla ricerca di vita extraterrestre e sugli Ufo "sulla base dell'incredibile interesse emerso".

In un post sul suo social Truth, il Presidente americano ha spiegato di aver chiesto al segretario della Difesa e ad altri esponenti dell'Amministrazione di "iniziare il processo per individuare e pubblicare i file del Governo relativi alla vita aliena ed extraterrestre, fenomeni aerei non identificati (Uap) e oggetti volanti non identificati (Ufo)". Nei giorni scorsi, un commento di Barack Obama sulle forme di vita aliena, in un podcast di Brian Tyler, era diventato virale e aveva portato i cittadini statunitensi a chiedere chiarimenti sull'esistenza degli Ufo.

Barack Obama squarcia il muro di omertà: "Gli alieni esistono"

Gli extraterrestri non sono più un tabù. Anzi, "esistono". Parola di Barack Obama. L&#...

Alla domanda se gli alieni fossero reali, l'ex Presidente americano aveva risposto positivamente: "sono reali, ma non ne ho mai visto uno. E non sono tenuti nell'Area 51 (sito militare nel Nevada, ndr). Non c'è una struttura segreta a meno che non vi sia un'enorme cospirazione e l'abbiano nascosta al presidente degli Stati Uniti", aveva detto. Trump aveva in un primo momento accusato Obama di aver declassificato materiale secretato. 

"Alieni!": l'anello e i tentacoli sul cielo d'Italia, è panico

Roba da Indipendence Day. O da "sottosopra", stile Stranger Things. Venerdì pomeriggio sui social si &e...
tag
ufo
donald trump

A Washington Board of Peace, l'annuncio di Donald Trump: "Vigileremo sull'Onu"

Board of Peace Al tavolo di Trump su Gaza si siederà chi cerca la pace

L'ora dell'offensiva Iran, "quando attaccheranno gli Usa". Lo scenario: sarà una guerra lunga

ti potrebbero interessare

Germania, tg semplificato per immigrati: la resa in onda sulla tv pubblica

Germania, tg semplificato per immigrati: la resa in onda sulla tv pubblica

Roberto Tortora
Vita di Andrea il Mandrillo: da bambino viziato a duca vizioso (e borioso)

Vita di Andrea il Mandrillo: da bambino viziato a duca vizioso (e borioso)

Lavinia Orefici
Principe Andrea, come ha reagito William all'arresto: indiscrezioni-choc

Principe Andrea, come ha reagito William all'arresto: indiscrezioni-choc

"Maddie McCann era con Ghislaine Maxwell": parla il supertestimone

"Maddie McCann era con Ghislaine Maxwell": parla il supertestimone