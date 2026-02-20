Donald Trump ordina: "Ufo, pubblicate tutti i file". Mondo col fiato sospeso

Una possibile e clamorosa svolta per gli appassionati di ufo. Dopo l'intervista di Barack Obama, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reso noto di aver chiesto al Pentagono di pubblicare tutti i documenti sulla ricerca di vita extraterrestre e sugli Ufo "sulla base dell'incredibile interesse emerso".

In un post sul suo social Truth, il Presidente americano ha spiegato di aver chiesto al segretario della Difesa e ad altri esponenti dell'Amministrazione di "iniziare il processo per individuare e pubblicare i file del Governo relativi alla vita aliena ed extraterrestre, fenomeni aerei non identificati (Uap) e oggetti volanti non identificati (Ufo)". Nei giorni scorsi, un commento di Barack Obama sulle forme di vita aliena, in un podcast di Brian Tyler, era diventato virale e aveva portato i cittadini statunitensi a chiedere chiarimenti sull'esistenza degli Ufo.