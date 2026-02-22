Groenlandia, botta e risposta avvelenato con Trump: "Nave ospedale Usa in arrivo", "No grazie"

Gli Usa offrono una nave-ospedale per assistere i malati non assistiti in Groenlandia ma l'isola risponde di no. "Lavorando con il fantastico governatore della Louisiana, Jeff Landry, stiamo inviando una nave ospedale in Groenlandia per prenderci cura di molte persone malate e non assistite. È in arrivo", ha annunciato il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth allegando l'immagine di una nave ospedale battente bandiera americana.

"No, grazie", ha replicato in maniera stizzita il governo della Groenlandia. Mentre dalla Danimarca sono stati più diplomatici: "Sono felice di vivere in un Paese in cui tutti hanno accesso gratuito e paritario alla sanità. Dove non sono le assicurazioni e la ricchezza a determinare se si riceve un trattamento adeguato. E in Groenlandia c'è questo stesso approccio", ha detto la prima ministra danese Mette Frederiksen.

Il ministro della Difesa danese, Troels Lund Poulsen, parlando all'emittente pubblica DR ha affermato invece che le autorità danesi non erano state informate dell'arrivo della nave. "Trump sembra piuttosto disperato e non contribuisce al rafforzamento permanente e sostenibile del sistema sanitario di cui abbiamo bisogno. Un altro giorno. Un'altra notizia folle", ha scritto su Facebook Aaja Chemnitz, una delle due politiche groenlandesi nel parlamento danese.