Donetsk, drone ucraino contro autobus di linea: 7 morti a Yenakievo

Non si ferma la guerra in Ucraina, e a pagare come sempre sono i civili. Almeno sette passeggeri sono morti e altri undici sono rimasti feriti in seguito a un attacco ucraino con drone contro un autobus di linea interprovinciale nella città di Yenakievo, nella parte occidentale della regione di Donetsk. Lo ha indicato Denis Pushilin, capo della Repubblica Popolare di Donetsk, territorio dell'Ucraina sotto amministrazione russa.

"Un drone da combattimento ha colpito un autobus che effettuava la tratta Mosca-Simferopoli nella città di Yenakievo. Secondo le prime informazioni, sette civili hanno perso la vita. Altri undici sono rimasti feriti con lesioni di diversa gravità", ha dichiarato il responsabile sul proprio canale Max.

Nel frattempo, dal punto di vista bellico, l'Ucraina ha riconquistato a maggio circa 282 km quadrati di territorio occupato dalle forze russe, riducendo per il secondo mese consecutivo la zona del suo territorio controllata da Mosca. Lo rivela un'analisi dei dati dell'Institute for the Study of War (ISW) elaborati dall'Afp. Da ottobre 2023, la Russia stava guadagnando terreno mese dopo mese, senza interruzioni, ma i suoi progressi avevano iniziato a rallentare a fine 2025, passando da un avanzamento di 579 km quadrati a novembre a soli 23 km quadrati a marzo. Ad aprile, la zona controllata da Mosca era diminuita per la prima volta in due anni e mezzo, di circa 120 km quadrati. Il ritiro delle forze di Mosca riportato dall'ISW non è tuttavia completo: i militari russi rimangono infiltrati nella maggior parte delle zone dove l'Ucraina ha ripreso terreno.

L'esercito russo invia costantemente piccoli gruppi di soldati per prendere posizione in alcune aree del fronte e nascondersi per favorire successivamente l'avanzata del grosso delle truppe. I guadagni ucraini ad aprile e maggio sono, inoltre, marginali su scala nazionale (0,07% del territorio ucraino, Crimea e Donbass inclusi) e su scala dei territori controllati dalla Russia (0,4%). Essi traducono tuttavia una tendenza positiva per il campo ucraino. L'Isw ha riferito la scorsa settimana di "campagne riuscite di attacchi con droni a medio raggio" lanciate questa primavera dall'Ucraina. Queste operazioni hanno permesso di "limitare la capacità della Russia di trasportare personale" al fronte e di "sostenere le sue posizioni in prima linea".

A maggio, l'esercito ucraino è avanzato principalmente nelle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia. Le stime dell'Isw escludono gli avanzamenti rivendicati dalla parte russa ma non confermati né smentiti dall'istituto, che collabora con il Critical Threats Project (emanazione dell'American Enterprise Institute), altro centro di ricerca americano specializzato nello studio dei conflitti. Oltre quattro anni dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, la Russia occupa poco più del 19% del paese, di cui il 7% in Crimea e nelle aree del bacino industriale del Donbass, già sotto il controllo russo o di separatisti filo-russi prima dell'invasione di febbraio 2022.

