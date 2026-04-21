Sarah Ferguson, dove si nasconde a 2mila sterline a notte

Da mesi lontana dai riflettori, Sarah Ferguson oggi ex Duchessa di York sarebbe nascosta tra le montagne dell’Austria, in un lussuoso chalet o resort sciistico dal costo stimato di circa 2.000 sterline a notte. A rivelarlo è stato il tabloid britannico The Sun, che ha pubblicato anche le prime immagini dopo un lungo periodo di assenza pubblica. Secondo le ricostruzioni, Ferguson si troverebbe nelle Alpi austriache, tra località esclusive frequentate da celebrità e facoltosi imprenditori. Alcune fonti parlano di una permanenza iniziata già nei primi mesi del 2026, in una struttura di lusso con spa e trattamenti wellness, dove avrebbe scelto uno stile di vita estremamente riservato.

Il Sun descrive una quotidianità quasi reclusa: uscite rarissime, pasti consumati in camera e un profilo volutamente basso per evitare di essere riconosciuta. Anche quando è stata fotografata, indossava abiti anonimi proprio per non attirare l’attenzione. Il soggiorno non passerebbe inosservato neppure dal punto di vista economico: si parla di oltre 2.000 euro a notte, per un totale che potrebbe superare le centinaia di migliaia di euro in pochi mesi. Una cifra che ha alimentato interrogativi su come venga sostenuta questa spesa, considerando che negli ultimi anni Ferguson ha affrontato difficoltà finanziarie e la chiusura di diverse attività legate al suo nome. Il ritiro in Austria arriva dopo quanto riemerso nei documenti legati al caso di Jeffrey Epstein, con conseguenti pressioni affinché chiarisca la sua posizione.

Secondo alcune fonti, proprio questo clima avrebbe contribuito alla decisione di allontanarsi dalla scena pubblica e mantenere il massimo riserbo. A complicare ulteriormente la situazione c’è la perdita del titolo di Duchessa di York, avvenuta dopo che l’ex marito, Andrea Mountbatten-Windsor, è stato privato dei suoi ruoli e onori reali. Di conseguenza, Ferguson ha dovuto lasciare la residenza di Royal Lodge.