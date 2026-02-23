Macron vieta di dire che la sinistra ammazza: convocato l'ambasciatore

A Washington sono accusati di aver commesso lo stesso peccato della premier italiana. Il 19 febbraio l’Ufficio antiterrorismo del Dipartimento di Stato, dopo che il ministero dell’Interno francese aveva confermato la matrice politica dell’omicidio, ha commentato online che «le notizie secondo cui Quentin Deranque sarebbe stato ucciso da militanti di sinistra dovrebbero preoccuparci tutti». Ha aggiunto che «il radicalismo violento di sinistra è in aumento», un dato di fatto che oltreoceano conoscono bene, e che «il suo ruolo nella morte di Quentin Deranque dimostra la minaccia che rappresenta per la sicurezza pubblica». Le autorità statunitensi hanno concluso che avrebbero «monitorato la situazione» e che si aspettano «che i responsabili delle violenze siano assicurati alla giustizia».

Emmanuel Macron non vuole che si parli della violenza politica della sinistra francese. È convinto che dietro all’attenzione per l’uccisione del militante di destra Quentin Deranque, linciato il 14 febbraio, ci sia un disegno di quella che chiama «l’internazionale reazionaria». Una manovra dei leader suoi avversari, insomma, per condizionare le elezioni presidenziali del 2027 in un Paese dove il Rassemblement national, il partito di Marine Le Pen e Jordan Bardella, guida i sondaggi con il 34% delle intenzioni di voto, e dove l’82% degli elettori disapprova l’operato del capo dello Stato. Così, dopo la reazione aggressiva di Macron nei confronti di Giorgia Meloni («Che ognuno se ne stia a casa sua e le pecore saranno ben custodite»), ieri è stata la volta degli Stati Uniti. L’ambasciatore americano a Parigi, Charles Kushner, è stato convocato al ministero degli Esteri francese, dove lo attende una protesta formale per i commenti dell’amministrazione Trump sull’uccisione di Deranque.

Parole «inaccettabili» secondo le autorità transalpine. Così l’ambasciatore americano (nonché consuocero di Donald Trump) è stato convocato per la seconda volta. Era già successo ad agosto, dopo che Kushner, in una lettera aperta a Macron, aveva accusato l’esecutivo francese di «mancanza di misure sufficienti» nella lotta all’antisemitismo. Questo, argomentava, «può essere contrastato efficacemente quando i leader hanno la volontà di farlo», cosa che a Parigi non avviene. Allora Kushner, in vacanza nel sud della Francia, non rispose alla chiamata, mandando al proprio posto l’incaricato d’affari dell’ambasciata. Sarà interessante vedere cosa farà stavolta. Il ministro degli Esteri francese, il centrista Jean-Noël Barrot, ha ripetuto – casomai non fosse chiaro dopo la reazione di Macron contro Meloni – che lì non vogliono sentire commenti sulle aggressioni compiute dai militanti di sinistra.

«Noi respingiamo qualsiasi strumentalizzazione di questo dramma a fini politici», ha spiegato. Aggiungendo che il suo Paese, «per quanto riguarda la violenza, non ha lezioni da prendere, in particolare dall’internazionale reazionaria». Quest’ultima espressione non è casuale. È un tema ricorrente di Macron, che l’ha usato anche nel discorso di inizio anno agli ambasciatori, e lo stesso aveva fatto nel gennaio del 2025, mettendo in cima alla lista dei pericoli «la fascinazione mortale per la comunità internazionale dei reazionari». Una formula retorica che comprende, senza citarli uno ad uno, Trump, Elon Musk, Meloni e gli altri leader della destra europea.

Per rendere ancora più duro lo scontro con l’amministrazione Trump, nei giorni scorsi è intervenuto French Response, l’account “da polemica” che fa capo ufficialmente al ministero degli Esteri francese. Ha replicato al Dipartimento di Stato di Washington citando le statistiche: «Stati Uniti 6,7 omicidi ogni 100.000 abitanti, Francia 1,5 omicidi ogni 100.000 abitanti. Continueremo a monitorare questo caso». I dati con cui intendono dimostrare che non hanno «lezioni da prendere» dai Paesi «reazionari».

Ovviamente si sono guardati bene dal fare lo stesso dopo che sull’assassinio di Deranque aveva parlato Meloni. Non sarebbero usciti bene dal confronto: in Italia il tasso di omicidi è pari a 0,55 ogni centomila abitanti, un terzo di quello francese. Segno che dai Paesi «reazionari» qualcosa da imparare forse l’avrebbero. Alzare la polemica contro chi denuncia il ritorno del radicalismo ideologico non risolve certo il problema. Il quotidiano Le Figaro ha pubblicato le conversazioni, fatte su WhatsApp, in cui professori della prestigiosa scuola di Sciences Po a Parigi commentano il pestaggio di Deranque e dei suoi amici con frasi come «questi nazistelli hanno avuto quello che cercavano». Dimostrando così che il giustificazionismo per gli assassini rossi ha messo radici anche nelle grandes écoles, sotto il naso di Macron.