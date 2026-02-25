Melania Trump sconvolge il Congresso: ecco come si è presentata

Un tailleur grigio antracite, di rigorosa eleganza, è stato scelto dalla first lady americana Melania Trump per assistere al discorso del presidente Usa Donald Trump sullo Stato dell'Unione al Congresso. Il completo indossato da Melania, firmato Dolce e Gabbana e caratterizzato da un taglio sartoriale pulito, è stato spezzato da una camicia bianca classica e da un paio di décolleté Manolo Blahnik. Tutte scelte sobrie e strutturate rispetto ai classici abiti da sera.
Melania, tra l'altro, è stata citata da Trump nel suo discorso davanti al Congresso. Il capo della Casa Bianca, in particolare, ha definito sua moglie una "star del cinema", riferendosi al documentario della first lady uscito all'inizio di quest'anno sulla piattaforma Amazon Prime.
Nella tribuna ospiti, accanto alla first lady c'erano due giovani che rappresentano due delle campagne a cui si dedica, quella dei minori in affido e quella dell'intelligenza artificiale responsabile. Diversi gli ospiti del presidente, che invece ha invitato "persone straordinarie che rappresentano veramente quello che significa essere dei patrioti", ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Tra i presenti anche gli altri membri della famiglia Trump: da Ivanka a Tiffany, da Donald Jr. a Eric. Anche se ad attirare l'attenzione è stato soprattutto il giovane Barron. Invece Jared Kushner, marito di Ivanka, era lì non solo in veste di membro della famiglia, ma anche come figura chiave dietro le quinte delle trattative internazionali più complesse.