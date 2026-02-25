Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Melania Trump sconvolge il Congresso: ecco come si è presentata

di
Libero logo
mercoledì 25 febbraio 2026
Melania Trump sconvolge il Congresso: ecco come si è presentata

1' di lettura

Un tailleur grigio antracite, di rigorosa eleganza, è stato scelto dalla first lady americana Melania Trump per assistere al discorso del presidente Usa Donald Trump sullo Stato dell'Unione al Congresso. Il completo indossato da Melania, firmato Dolce e Gabbana e caratterizzato da un taglio sartoriale pulito, è stato spezzato da una camicia bianca classica e da un paio di décolleté Manolo Blahnik. Tutte scelte sobrie e strutturate rispetto ai classici abiti da sera. 

Melania, tra l'altro, è stata citata da Trump nel suo discorso davanti al Congresso. Il capo della Casa Bianca, in particolare, ha definito sua moglie una "star del cinema", riferendosi al documentario della first lady uscito all'inizio di quest'anno sulla piattaforma Amazon Prime.

1400x933

Nella tribuna ospiti, accanto alla first lady c'erano due giovani che rappresentano due delle campagne a cui si dedica, quella dei minori in affido e quella dell'intelligenza artificiale responsabile. Diversi gli ospiti del presidente, che invece ha invitato "persone straordinarie che rappresentano veramente quello che significa essere dei patrioti", ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Tra i presenti anche gli altri membri della famiglia Trump: da Ivanka a Tiffany, da Donald Jr. a Eric. Anche se ad attirare l'attenzione è stato soprattutto il giovane Barron. Invece Jared Kushner, marito di Ivanka, era lì non solo in veste di membro della famiglia, ma anche come figura chiave dietro le quinte delle trattative internazionali più complesse. 

tag
melania trump
donald trump

Tutti in piedi Congresso Usa, standing ovation per Trump: "Questa è l'età dell'oro dell'America"

Il discorso sullo Stato dell'Unione Trump, il discorso sullo Stato dell'Unione fa impazzire i dem: la Underwood se ne va

Vittima del sistema Ricky Tognazzi invoca la rivolta degli attori

ti potrebbero interessare

Se i narcos messicani sono alleati dell'Iran nel traffico di droga

Se i narcos messicani sono alleati dell'Iran nel traffico di droga

Andrea Morigi
Scandalo Epstein, addio all'impunità di nobili e laburisti

Scandalo Epstein, addio all'impunità di nobili e laburisti

Giulio Sapelli
Mosca, la denuncia: "Kiev ha la bomba atomica, da dove arriva"

Mosca, la denuncia: "Kiev ha la bomba atomica, da dove arriva"

Carlo Nicolato
Ucraina, dopo 4 anni di guerra Putin è impantanato anche grazie a Trump

Ucraina, dopo 4 anni di guerra Putin è impantanato anche grazie a Trump

Elisa Calessi