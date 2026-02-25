Melania Trump sconvolge il Congresso: ecco come si è presentata

Un tailleur grigio antracite, di rigorosa eleganza, è stato scelto dalla first lady americana Melania Trump per assistere al discorso del presidente Usa Donald Trump sullo Stato dell'Unione al Congresso. Il completo indossato da Melania, firmato Dolce e Gabbana e caratterizzato da un taglio sartoriale pulito, è stato spezzato da una camicia bianca classica e da un paio di décolleté Manolo Blahnik. Tutte scelte sobrie e strutturate rispetto ai classici abiti da sera.

Melania, tra l'altro, è stata citata da Trump nel suo discorso davanti al Congresso. Il capo della Casa Bianca, in particolare, ha definito sua moglie una "star del cinema", riferendosi al documentario della first lady uscito all'inizio di quest'anno sulla piattaforma Amazon Prime.