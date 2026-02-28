Iran sotto attacco, "l'obiettivo è Khamenei": tam tam da Teheran

L'obiettivo dell'"attacco preventivo" all'Iran condotto da Israele e Stati Uniti è Ali Khamenei, la Guida Suprema della repubblica islamica di Teheran. Sono gli stessi media americani e israeliani a riferire come l'operazione militare iniziata all'alba del 28 febbraio sia "congiunta" Washington-Tel Aviv. Nel mirino ci sarebbe una struttura presidenziale iraniana, secondo media israeliani e fonti dell'opposizione iraniana. Le stesse fonti affermano che il leader supremo Khamenei sarebbe stato portato in un luogo sicuro e che non sarebbe a Teheran.

Intanto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha avvertito che un attacco con droni e missili contro Israele è imminente dopo il lancio di un'azione militare "preventiva" contro l'Iran, mentre esplosioni sono state segnalate a Teheran. Lo riferisce Haaretz. Israele ha annunciato di aver colpito obiettivi iraniani "per eliminare minacce al Paese" e si prepara ora a una possibile rappresaglia, ritenuta probabile con l'impiego di missili e droni. In questo quadro, è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio israeliano.

Secondo fonti iraniane e testimonianze locali, dense colonne di fumo si sono levate da un distretto di Teheran dove risiedono abitualmente la guida suprema Ali Khamenei e dove si trovano anche il palazzo presidenziale e il Consiglio supremo di sicurezza nazionale. Anche residenti della capitale hanno riferito di esplosioni e fumo nell'area. In risposta all'attacco, l'Iran ha chiuso il proprio spazio aereo su tutto il territorio nazionale fino a nuovo avviso, secondo quanto annunciato dall'Organizzazione dell'aviazione civile iraniana. La misura si inserisce nelle precauzioni adottate da Teheran mentre cresce il rischio di un'escalation militare diretta tra i due Paesi.