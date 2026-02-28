Iran, l'SMS del regime ai cittadini di Teheran: "Lasciate subito la città"

Il governo iraniano ha invitato gli abitanti di Teheran a lasciare la capitale "mantenendo la calma", dopo gli attacchi congiunti di Israele e Stati Uniti. "In considerazione delle operazioni congiunte condotte dagli Stati Uniti e dal regime sionista contro Teheran e alcune grandi città, spostatevi, se possibile e mantenendo la calma, verso altre località", hanno scritto le autorità in un SMS inviato ai telefoni degli iraniani e visionato dall'Afp.

In mattinata invece, come rivela il Wall Street Journal, il governo aveva inviato messaggi ai clienti della telefonia mobile sulla risposta dell'Iran all'operazione di Usa e Israele per tenere alto il morale della popolazione. "Questa volta la risposta dell'Iran è stata più rapida, devastante ed estesa rispetto alla guerra dei 12 giorni (della scorsa estate) - afferma un messaggio, ricostruisce il Wsj - Le Forze armate iraniane hanno lanciato una risposta globale contro le basi di Usa e Israele".