Iran, autovelox hackerati e telefoni occupati: come è stato ucciso Khamenei

Il lavoro dell'intelligence israeliana sarebbe stato fondamentale per l'eliminazione di Ali Khamenei in Iran. A favorire l'operazione congiunta con gli Usa il fatto che Tel Aviv avesse già hackerato da anni tutte le telecamere del traffico e gli autovelox di Teheran, con tanto di immagini criptate e trasmesse a server israeliani. Lo hanno riferito al Financial Times due persone a conoscenza della vicenda. Secondo una delle fonti, una telecamera sarebbe stata più utile di altre per via della sua angolazione, perché avrebbe consentito di determinare dove i fedeli autisti e bodyguard dei più alti funzionari iraniani preferissero parcheggiare le proprie auto private. In questo modo, è apparso più chiaro il funzionamento di una parte della "macchina" iraniana rigidamente sorvegliata. Israele sarebbe riuscita anche a "entrare" totalmente dentro le reti di telefonia mobile iraniane, facendo risultare i telefoni delle guardie di sicurezza occupati quando venivano chiamati e impedendo così alla scorta di Khamenei di ricevere eventuali avvertimenti.

Ad arricchire i dossier sui membri delle scorte, dati importanti come indirizzi, orari di servizio, percorsi verso il lavoro e i nomi di chi erano soliti proteggere e trasportare. Il lavoro degli 007 israeliani sarebbe andato avanti per anni, permettendo di stabilire sia l'orario in cui l’86enne Khamenei sarebbe stato nel suo ufficio il giorno dell'assassinio sia chi ce lo avrebbe accompagnato. "Conoscevamo Teheran come conosciamo Gerusalemme - avrebbe detto un attuale funzionario dell’intelligence israeliana -. E quando conosci un posto bene quanto la strada in cui sei cresciuto, noti ogni singola cosa fuori posto".