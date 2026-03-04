Principe Andrea, scandalo infinito: subito dopo la scarcerazione di Epstein...

Nuove rivelazioni sui cosiddetti “Epstein Files” riaccendono i riflettori sui rapporti tra il principe Andrea e il finanziere americano condannato per reati sessuali, Jeffrey Epstein. Secondo quanto riportato dal Mirror, alcune email mostrerebbero che Andrew Mountbatten-Windsor si sarebbe offerto di visitare Epstein e di rendere omaggio poche ore dopo la sua liberazione dagli arresti domiciliari.

Il riferimento è a Prince Andrew, secondogenito della regina Elisabetta II, il cui nome era già emerso più volte nel corso delle indagini e delle controversie legate a Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense morto nel 2019 mentre era detenuto a New York con accuse federali di traffico sessuale di minori. In una delle comunicazioni, Andrea avrebbe definito il rilascio di Epstein una buona notizia, mostrando un atteggiamento disteso nei confronti dell’uomo d’affari.

Secondo quanto riferito dal Mirror, le email farebbero riferimento al periodo successivo alla condanna di Epstein nel 2008 in Florida per reati legati alla prostituzione minorile. Dopo aver scontato parte della pena in regime di arresti domiciliari, il finanziere era tornato alla sua vita pubblica nonostante le gravi accuse a suo carico.

Dalla ricostruzione emergerebbe un tono amichevole e collaborativo tra i due. Epstein avrebbe informato Andrea dei suoi spostamenti tra Parigi e il ranch in New Mexico, sottolineando di essere pronto a riprendere le proprie attività e di avere in programma diversi incontri con figure di primo piano del mondo finanziario, tra cui Leon Black. Andrea, dal canto suo, si sarebbe detto disponibile a raggiungerlo a Parigi per incontrarlo e avrebbe fatto riferimento anche a possibili opportunità legate ad acquisti governativi di grande valore. Andrew parlava di acquisti governativi fino a £3 miliardi ciascuno. In passato Buckingham Palace aveva sottolineato che il principe si rammaricava per la sua frequentazione con Epstein, riconoscendo che si era trattato di un grave errore di giudizio.

Ulteriori critiche emergono dalle parole di Simon Wilson, vice ambasciatore in Bahrain dal 2001 al 2005 e coinvolto nell’organizzazione di viaggi ufficiali per Andrea. Secondo quanto riportato dal Mirror, Wilson avrebbe descritto il duca di York come scortese e arrogante, spiegando che tra alcuni diplomatici circolava un soprannome particolarmente poco lusinghiero nei suoi confronti “Sua Altezza Buffone”.