Iran, pakistani infiltrati alla frontiera: tremano gli ayatollah

I Guardiani della Rivoluzione iraniana sono impegnati nella difesa della patria e non hanno risorse disponibili per reprimere le insorgenze alla propria frontiera. Ne approfittano anche gruppi di miliziani beluci, che si oppongono alla Repubblica Islamica di Teheran. Dal Pakistan si sarebbero infiltrati in territorio iraniano almeno dallo scorso dicembre, quando uno dei gruppi armati sunniti, Jaish ul-Adl, aveva reso pubblico il proprio sconfinamento a sud-est, nella provincia iraniana del Sistan-Baluchistan.
Considerata un proxy del governo di Islamabad, la formazione Intanto «gli scontri lungo il confine tra Afghanistan e Pakistan hanno costretto migliaia di famiglie a fuggire», ha scritto l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) in una dichiarazione e l’Onu calcola in 115.000 afghani e 3.000 pakistani il numero degli sfollati, ma i combattimenti in corso fra Kabul e Islamabad avrebbero subito un rallentamento.
Il bilancio delle vittime, secondo il ministro dell’Informazione pakistano Atta Ullah Tarrar supera i 480 combattenti talebani uccisi mentre altri 696 sono rimasti feriti dall’inizio dell’offensiva. Islamabad, sostiene di aver distrutto 226 posti di blocco talebani e di averne catturati altri 35, oltre ad aver colpito 56 località in Afghanistan con attacchi aerei. Da parte sua, il regime di Kabul sostiene che solo 13 soldati siano morti e segnala invece la morte di 110 civili nei bombardamenti pakistani, secondo gli ultimi dati ufficiali, durante la fase più intensa delle ostilità fra i due Paesi.
«Il Pakistan ha raggiunto la maggior parte dei suoi obiettivi, incluso lo smantellamento di numerosi centri di addestramento terroristico all’interno del territorio afghano, ma le operazioni continuano», ha dichiarato un anonimo funzionario della sicurezza pakistano. Kabul e diverse province afghane vicine alla cosiddetta Linea Durand, il confine di fatto tra Afghanistan e Pakistan, hanno vissuto una notte relativamente tranquilla, con combattimenti meno intensi rispetto ai giorni scorsi, secondo le autorità locali e i residenti. «Non si è trattato di una battaglia offensiva, ma piuttosto di uno scontro difensivo che si è verificato su scala molto limitata, sebbene siano state utilizzate anche armi pesanti», ha dichiarato Quraishi Badloon, vicedirettore del Dipartimento Informazione e Cultura della provincia orientale afghana di Nangarhar.
In altre province di confine, come Kandahar, «la scorsa notte non ci sono stati combattimenti con il regime militare pakistano nelle aree limitrofe alla provincia di Kandahar», ha dichiarato il portavoce del Corpo di Al -Bad, Mawlawi Shakeeb Ahmad. Anche gli abitanti della provincia di Kunar, ha dichiarato Sanaullah Mohmand, residente nel distretto di Sarkano «la notte è stata più calma. Sebbene ci siano stati combattimenti e si siano uditi colpi di arma da fuoco, gli scontri sono stati più lievi».