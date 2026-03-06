Iran, pakistani infiltrati alla frontiera: tremano gli ayatollah

Considerata un proxy del governo di Islamabad, la formazione Intanto «gli scontri lungo il confine tra Afghanistan e Pakistan hanno costretto migliaia di famiglie a fuggire», ha scritto l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) in una dichiarazione e l’Onu calcola in 115.000 afghani e 3.000 pakistani il numero degli sfollati, ma i combattimenti in corso fra Kabul e Islamabad avrebbero subito un rallentamento.

«Il Pakistan ha raggiunto la maggior parte dei suoi obiettivi, incluso lo smantellamento di numerosi centri di addestramento terroristico all’interno del territorio afghano, ma le operazioni continuano», ha dichiarato un anonimo funzionario della sicurezza pakistano. Kabul e diverse province afghane vicine alla cosiddetta Linea Durand, il confine di fatto tra Afghanistan e Pakistan, hanno vissuto una notte relativamente tranquilla, con combattimenti meno intensi rispetto ai giorni scorsi, secondo le autorità locali e i residenti. «Non si è trattato di una battaglia offensiva, ma piuttosto di uno scontro difensivo che si è verificato su scala molto limitata, sebbene siano state utilizzate anche armi pesanti», ha dichiarato Quraishi Badloon, vicedirettore del Dipartimento Informazione e Cultura della provincia orientale afghana di Nangarhar.

In altre province di confine, come Kandahar, «la scorsa notte non ci sono stati combattimenti con il regime militare pakistano nelle aree limitrofe alla provincia di Kandahar», ha dichiarato il portavoce del Corpo di Al -Bad, Mawlawi Shakeeb Ahmad. Anche gli abitanti della provincia di Kunar, ha dichiarato Sanaullah Mohmand, residente nel distretto di Sarkano «la notte è stata più calma. Sebbene ci siano stati combattimenti e si siano uditi colpi di arma da fuoco, gli scontri sono stati più lievi».