Pechino invia la Liaowang-1 nel Golfo dell'Oman: la nave-spia in supporto dell'Iran

La Cina in soccorso dell'Iran. Pechino ha spedito una sua nave-spia nel Golfo dell'Oman. Si tratta della Liaowang-1 ed è uno dei prodotti più sofisticati della cantieristica cinese. Varata nel 2023, entrata in servizio per la Marina della Repubblica popolare nel 2025, il suo nome - non a caso - significa "Vedetta". Proprio questa, su richiesta di Teheran, è stata inviata nel Golfo dell’Oman per "aiutare" i pasdaran alle prese con israeliani e americani.

Lunga 225 metri, larga 32, con le sue 30 mila tonnellate di stazza e 400 membri dell’equipaggio, la nave - riporta Il Corriere della Sera - dispone di strumenti estremamente efficaci per monitorare le imbarcazioni "nemiche". I suoi sensori di intelligence elettromagnetica a lungo raggio potrebbero addirittura fornire un rilevamento precoce dei movimenti degli aerei statunitensi e israeliani nel teatro operativo, consentendo ai comandanti iraniani, se tali informazioni venissero mai trasmesse, di estendere i tempi di reazione e di riposizionare le batterie di missili terra-aria sopravvissute prima che i pacchetti di attacco in arrivo penetrino i restanti involucri difensivi.