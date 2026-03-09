Libero logo
Pechino invia la Liaowang-1 nel Golfo dell'Oman: la nave-spia in supporto dell'Iran

lunedì 9 marzo 2026
Pechino invia la Liaowang-1 nel Golfo dell'Oman: la nave-spia in supporto dell'Iran

La Cina in soccorso dell'Iran. Pechino ha spedito una sua nave-spia nel Golfo dell'Oman. Si tratta della Liaowang-1 ed è uno dei prodotti più sofisticati della cantieristica cinese. Varata nel 2023, entrata in servizio per la Marina della Repubblica popolare nel 2025, il suo nome - non a caso - significa "Vedetta". Proprio questa, su richiesta di Teheran, è stata inviata nel Golfo dell’Oman per "aiutare" i pasdaran alle prese con israeliani e americani.

Lunga 225 metri, larga 32, con le sue 30 mila tonnellate di stazza e 400 membri dell’equipaggio, la nave - riporta Il Corriere della Sera - dispone di strumenti estremamente efficaci per monitorare le imbarcazioni "nemiche". I suoi sensori di intelligence elettromagnetica a lungo raggio potrebbero addirittura fornire un rilevamento precoce dei movimenti degli aerei statunitensi e israeliani nel teatro operativo, consentendo ai comandanti iraniani, se tali informazioni venissero mai trasmesse, di estendere i tempi di reazione e di riposizionare le batterie di missili terra-aria sopravvissute prima che i pacchetti di attacco in arrivo penetrino i restanti involucri difensivi.

Non solo, perché la nave è scortata dall'incrociatore Tipo 055 e dal cacciatorpediniere Tipo 052D della Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione, una formazione operativa che segnala la determinazione della Cina a proteggere una risorsa di intelligence di alto valore posizionata nel raggio di osservazione di un campo di battaglia attivo in Medio Oriente. E per evitare lo "sguardo" cinese, Donald Trump potrebbe affondare "per errore" la Liaowang-1. Ma a quel punto la Terza guerra mondiale sarebbe assicurata. 

