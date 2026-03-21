Iran, clamoroso: ecco in che paese si trovano le figlie degli ayatollah

Le dittature hanno bisogno di nemici. Un regime totalitario come quello khomeinista di arcinemici ne ha addirittura due: il piccolo Satana (Israele) e il grande Satana (gli Stati Uniti). L’avversione per l’America fa parte del dna ideologico della Repubblica islamica e non è certo un caso che il “debutto” in società del clero sciita nel 1979 coincise con l’occupazione dell’ambasciata statunitense a Teheran. Da allora gli atti di terrorismo antiamericano attribuiti all’Iran o alle sue marionette non si contano: fra i più gravi si ricorda la strage di 241 militari statunitensi a Beirut nel 1983 firmata Hezbollah, mentre fra i più recenti c’è l’attacco della milizia sciita irachena Kataib Hezbollah contro la base militare Usa “Tower 22” in Giordania nel gennaio 2024, bilancio tre morti e 40 feriti. Viste le premesse verrebbe da pensare che i governanti iraniani si tengano a debita distanza dalla decadente società a stelle e strisce. Eppure, rivela il New York Post, diversi rampolli del regime vivono e studiano proprio nell’odiata America.
Si comincia da Leila Khatami, professoressa di Matematica all’Union College nello Stato di New York e figlia di Mohammad Khatami, già presidente dell'Iran dal 1997 al 2005. Fatemeh Ardeshir-Larijani, figlia del leader di fatto dell’Iran Ali Larijani eliminato dagli israelo-americani martedì scorso, si è trasferita anni fa negli Usa per una cura dal cancro per poi diventare lei stessa medico oncologo presso la Emory University in Georgia. Ardeshir-Larijani è stata licenziata lo scorso gennaio mentre 156 mila persone firmavano una petizione su change.org lanciata dalla Aairia, l’Alleanza contro i difensori del regime islamico iraniano, per chiedere la sua espulsione dal Paese. E che dire di Zahra Mohaghegh Damad, un’altra nipote di Larijani, docente di Ingegneria nucleare, all'Università di Urbana -Champaign in Illinois? O di Eissa Hashemi, docente alla Chicago School of Professional Psychology di Los Angeles nonché figlia della signora Masoumeh Ebtekar, già deputata a Teheran e nel 1979 portavoce del gruppo di studenti che occupò l’ambasciata americana?
Il "pragmatico" Larijani studiava pure Kant...Alla fine, ero quasi quasi riuscito a raffiguramelo. Ali Larijani, capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale...
Prestigiosa anche la cattedra di Eh san Nobakht, professore associato di Medicina presso la George Washington School of Medicine and Health Sciences, e figlio di un ex vicedirettore del ministero iraniano della Salute iraniano. Questi scienziati, scrive il Nyp, sono tutti “aghzadeh”, ossia “nati nobili” in farsi, figlie e figli privilegiati di notabili iraniani ricchi e potenti ai quali, sotto sotto, il grande Satana piace molto.