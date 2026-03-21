Iran, clamoroso: ecco in che paese si trovano le figlie degli ayatollah

Le dittature hanno bisogno di nemici. Un regime totalitario come quello khomeinista di arcinemici ne ha addirittura due: il piccolo Satana (Israele) e il grande Satana (gli Stati Uniti). L’avversione per l’America fa parte del dna ideologico della Repubblica islamica e non è certo un caso che il “debutto” in società del clero sciita nel 1979 coincise con l’occupazione dell’ambasciata statunitense a Teheran. Da allora gli atti di terrorismo antiamericano attribuiti all’Iran o alle sue marionette non si contano: fra i più gravi si ricorda la strage di 241 militari statunitensi a Beirut nel 1983 firmata Hezbollah, mentre fra i più recenti c’è l’attacco della milizia sciita irachena Kataib Hezbollah contro la base militare Usa “Tower 22” in Giordania nel gennaio 2024, bilancio tre morti e 40 feriti. Viste le premesse verrebbe da pensare che i governanti iraniani si tengano a debita distanza dalla decadente società a stelle e strisce. Eppure, rivela il New York Post, diversi rampolli del regime vivono e studiano proprio nell’odiata America.

Si comincia da Leila Khatami, professoressa di Matematica all’Union College nello Stato di New York e figlia di Mohammad Khatami, già presidente dell'Iran dal 1997 al 2005. Fatemeh Ardeshir-Larijani, figlia del leader di fatto dell’Iran Ali Larijani eliminato dagli israelo-americani martedì scorso, si è trasferita anni fa negli Usa per una cura dal cancro per poi diventare lei stessa medico oncologo presso la Emory University in Georgia. Ardeshir-Larijani è stata licenziata lo scorso gennaio mentre 156 mila persone firmavano una petizione su change.org lanciata dalla Aairia, l’Alleanza contro i difensori del regime islamico iraniano, per chiedere la sua espulsione dal Paese. E che dire di Zahra Mohaghegh Damad, un’altra nipote di Larijani, docente di Ingegneria nucleare, all'Università di Urbana -Champaign in Illinois? O di Eissa Hashemi, docente alla Chicago School of Professional Psychology di Los Angeles nonché figlia della signora Masoumeh Ebtekar, già deputata a Teheran e nel 1979 portavoce del gruppo di studenti che occupò l’ambasciata americana?