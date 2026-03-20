Charles De Gaulle, corre sulla portaerei? "Geolocalizzata": il disastro del soldato francese

Una svista ha causato la geolocalizzazione della Charles de Gaulle, la portaerei in missione insieme alla sua "scorta" a nord-ovest di Cipro, a circa cento chilometri dalla costa turca. È il 13 marzo, sono le 10:35 del mattino, un giovane ufficiale della Marina francese corre sul ponte della nave su cui lavora. Dopo aver finito il suo allenamento, poco più di 7 chilometri percorsi in trentacinque minuti, sfrutta il suo smartwatch per caricare i dati della corsa su internet sull'app sportiva Strava, tra le più usate al mondo dagli sportivi. Eppure, così facendo, chiunque può vederne la localizzazione. Da qui il patatrac: l'ufficiale aveva segnalato a tutto il mondo l'esatta posizione nel Mediterraneo della portaerei francese.

La portaerei francese - spiega Le Monde - si trovava allora nel Mar Baltico nell'ambito di esercitazioni Nato e avrebbe dovuto rimanervi fino a maggio. Ma l'indicazione della posizione esatta può aver cambiato i tempi. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate ha confermato a Le Monde che la pubblicazione dell'allenamento non era conforme alle attuali istruzioni sulla sicurezza digitale, aggiungendo che "il comando adotterà le misure appropriate". Il quotidiano ha inoltre scoperto che almeno un altro membro dell'equipaggio a bordo di una nave della marina francese in missione operativa aveva pubblicato pubblicamente attività sportive geolocalizzate, un segnale che il problema non è isolato.