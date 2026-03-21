Iran, la guerra nel Golfo in diretta: missili contro la base Usa nell'Oceano Indiano

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che sospenderà le proprie sanzioni sul greggio e sui prodotti petroliferi iraniani per 30 giorni. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha precisato che l'autorizzazione temporanea si applica solo al petrolio soggetto a sanzioni già in transito e non ai nuovi ordini. La mossa di Washington spiega meglio di tante parole come la guerra in Iran passi anche dal conflitto "energetico". Nel frattempo, da Teheran riferiscono che da Donald Trump non starebbe arrivando "nessun segnale" della volontà di "ridimensionare" l'operazione militare contro l'Iran. Di seguito, le principali notizie della giornata in diretta:

"L'attacco alla Diego Garcia cambia tutto" - Secondo l'analisi di Nawaf M. Al-Thani, ex portavoce ufficiale e direttore delle comunicazioni strategiche (Stratcom) presso il Ministero della Difesa del Qatar, scrittore e docente di relazioni internazionali e difesa, "se il resoconto sull'attacco a Diego Garcia è accurato, allora una delle ipotesi fondamentali sul programma missilistico iraniano è appena crollata. Per anni - scrive - il limite massimo accettato era di circa 2.000 chilometri. Un missile balistico che raggiunge Diego Garcia suggerisce una gittata di circa 4.000 chilometri, il che lo sposta dalla categoria a medio raggio a quella a raggio intermedio (IRBM). Si tratta di un salto strategico. La vera notizia - spiega Al-Thani- non è se il missile sia stato intercettato. E' che l'Iran potrebbe aver dimostrato una gittata ben oltre quella che gran parte del mondo credeva possedesse". Avere missili con una capacita' di 4.000 chilometri, spiega ancora l'esperto qatariota, "cambia la mappa. Le principali capitali europee iniziano a entrare nel dibattito. Parigi entra nel raggio d'azione. Londra si avvicina molto di più al limite della vulnerabilità a seconda del punto di lancio e del carico utile. Ciò significherebbe che la minaccia missilistica non è più limitata al Golfo, a Israele o ad alcune parti dell'Asia meridionale. Significherebbe che il raggio di deterrenza, difesa e paura si è ampliato drasticamente. Se confermato - conclude - Diego Garcia non era solo un obiettivo, era un messaggio".

Iran, missili sulla base Usa-Gb Diego Garcia nell'Oceano indiano - L'Iran ha lanciato due missili balistici verso la base anglo-americana di Diego Garcia, situata nel cuore dell'Oceano Indiano. Lo scrive il Wall Street Journal che cita diversi funzionari statunitensi spiegando che nessuno dei due missili lanciati verso questa base, situata a circa 4.000 chilometri dal territorio iraniano, ha colpito il bersaglio. Uno dei missili ha avuto un guasto in volo mentre una nave da guerra americana ha lanciato un missile per intercettare il secondo, secondo due dei funzionari. Dal Pentagono nessun commento. Situata su un'isola isolata dell'arcipelago delle Chagos, un territorio britannico, Diego Garcia è una delle due basi che il Regno Unito ha permesso agli Stati Uniti di utilizzare per "operazioni difensive specifiche contro l'Iran". Si tratta di una base strategica per gli Stati Uniti, che vi stazionano in particolare sottomarini nucleari, bombardieri e cacciatorpediniere. Nel 2025 il Regno Unito ha firmato un accordo per cedere l'arcipelago delle Chagos all'isola Mauritius, pur conservando un contratto di locazione di 99 anni su Diego Garcia al fine di mantenere la base.

Israele bombarda "obiettivi del regime" a Teheran - Le forze israeliane hanno attaccato "obiettivi del regime iraniano" a Teheran nelle prime ore di oggi, secondo quanto riferito da fonti militari, a tre settimane dall'inizio dell'offensiva di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. "Le Forze di Difesa di Israele (IDF) stanno attaccando obiettivi del regime terroristico iraniano a Teheran", ha dichiarato l'organizzazione in un comunicato pubblicato alle 04:06 ora locale di Tel Aviv (02:06 GMT), appena due ore dopo aver annunciato bombardamenti contro posizioni del gruppo sciita libanese Hezbollah nella periferia sud di Beirut. In precedenza, diverse agenzie iraniane, come Nour e Fars, avevano riferito che si erano verificate esplosioni a sud e a ovest di Teheran, nonche' un attacco aereo a Isfahan, nel centro del Paese. Finora non e' stata resa nota la portata dell'impatto dei bombardamenti. Dall'inizio della guerra, lo scorso 28 febbraio, gli attacchi contro l'Iran non si sono fermati. Venerdi' l'esercito israeliano ha annunciato l'uccisione di altri due alti funzionari dei servizi segreti, oltre al portavoce della Guardia Rivoluzionaria, dopo aver gia' causato la morte di figure chiave del regime come il leader supremo, l'ayatollah Ali Khamenei, o il capo della sicurezza, Ali Lariyani. Israele ha anche dichiarato di aver lanciato venerdi' ondate di attacchi contro infrastrutture militari e postazioni di lancio di missili in Iran. La Repubblica Islamica ha risposto con incessanti attacchi contro Israele, obiettivi militari statunitensi nella regione e alcune infrastrutture energetiche dei paesi alleati di Washington nel Golfo Persico. (AGI)Red/Cau 210406 MAR 26 NNNN

Usa, ok vendita petrolio Teheran su navi fino a 19 aprile - Venerdì gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita e la consegna di petrolio e prodotti petroliferi iraniani presenti su navi prima del 20 marzo, fino al 19 aprile, nella speranza di arginare l'impennata dei prezzi dell'energia causata dalla guerra in Medio Oriente. Il ministro delle Finanze americano Scott Bessent aveva dichiarato giovedì che gli Stati Uniti stavano valutando di allentare le sanzioni contro l'Iran, per consentire queste transazioni. Aveva precisato che tale allentamento si sarebbe applicato esclusivamente al petrolio iraniano già stoccato in mare su navi. Tuttavia, Teheran ha affermato venerdì di non disporre di alcuna eccedenza di greggio in mare. "Attualmente, l'Iran non ha in realtà più eccedenze di greggio in mare o per rifornire i mercati internazionali, e le dichiarazioni del segretario al Tesoro americano mirano solo a dare speranza agli acquirenti", ha scritto su X Saman Ghoddoosi, portavoce del ministero iraniano del Petrolio. Il blocco dello Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita solitamente il 20% del petrolio e del gas mondiali, e i numerosi attacchi alle infrastrutture energetiche in Medio Oriente hanno fatto impennare i prezzi del greggio. Venerdì i prezzi del petrolio hanno chiuso in rialzo, rimanendo tuttavia al di sotto della soglia dei 120 dollari al barile, sfiorata più volte dall'inizio del conflitto il 28 febbraio. Il barile di Brent del Mare del Nord ha guadagnato il 3,26% a 112,19 dollari. Il suo equivalente americano, il barile di West Texas Intermediate (WTI), tradizionalmente più economico, è salito del 2,27% a 98,32 dollari. Il 27 febbraio, alla vigilia dell'attacco israelo-americano contro l'Iran, il Brent del Mare del Nord aveva chiuso a 72,48 dollari e il WTI a 67,02 dollari.