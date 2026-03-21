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Flotilla, clamoroso: come sono stati accolti Ilaria Salis e Mimmo Lucano a Cuba

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sabato 21 marzo 2026
Flotilla, clamoroso: come sono stati accolti Ilaria Salis e Mimmo Lucano a Cuba

2' di lettura

Gruppo vacanze Ilaria Salis & friends. L'accoglienza che ha ricevuto l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, insieme a tutti i suoi compagni di viaggio, farebbe invidia ai villaggi turistici più gettonati. Il regime cubano si è mobilitato per offrire ai suoi salvatori europei un pacchetto all inclusive che comprende anche una visita guidata con tanto di pulmino e comitato di accoglienza personalizzato. 

"Che meraviglioso spettacolo ha allestito il regime Cubano per gli occidentali di sinistra arrivati lì in questi giorni - ha commentato Leonardo Panetta su X -. Come in un vero e proprio safari, ha dato ai visitatori ciò che cercavano, 'la possibilità di un’isola' per citare Houellebecq. In gita dal loro mondo capitalista, vengono accompagnati a vedere un paese che resiste, non si piega, dignitoso. Hanno pure usato la figlia di Che Guevara come testimonial. Sembra uno di quei pacchetti all inclusive che mostrano le bellezze di un luogo, evitando di svelarne i problemi. Improvvisamente c’era anche il petrolio e l’elettricità. In un estremo atto coloniale e suprematista, all’occidentale viene offerta la conferma di un’ideologia a chi non ne ha mai vissuto le conseguenze, sulle spalle e la pelle di chi in quel regime soffre e muore. Dove sono quelli che provano a fuggire verso gli USA su imbarcazioni di fortuna? Chi è costretto a vendersi? Chi muore di fame? Ritagliati dalla cartolina, per non rovinare il ricordo. Agli occidentali Cuba serve che resti così, non vogliono che si sviluppi, deve essere sempre a disposizione del proprio ego. Poi una volta tornati nell’inferno capitalista, nel mezzo di un brunch che costa come lo stipendio medio di un cubano diranno: e nonostante tutto, lì non hanno perso il sorriso, la rivoluzione vive. In attesa del prossimo viaggetto".

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