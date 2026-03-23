Gas russo, il 44% dice Sì: report-Ghisleri, un dato clamoroso (per Putin)

Il Medio Oriente brucia e l’Europa, ancora una volta, scopre di essere molto meno lontana. Non è solo geopolitica: è l’indotto della guerra, cioè paura, bollette, instabilità. È la sensazione, sempre più diffusa, di vivere dentro una crisi decisa altrove. E mentre i missili volano, qui si fanno i conti. Secondo quanto emerge anche nel dibattito rilanciato da La Stampa, infatti, la linea europea è chiara: prudenza. Tradotto, stare alla larga dal conflitto.

Nessuna corsa a nuove missioni, nessuna voglia di infilarsi in un altro pantano. Una scelta che non è disimpegno, ma nemmeno entusiasmo atlantico. I numeri parlano chiaro: il 53,6% degli italiani dice no a una missione nello Stretto di Hormuz, mentre il 58,1% vorrebbe il rientro dei militari già presenti. Non è solo pacifismo, è qualcosa di più profondo: il rifiuto di essere trascinati in una guerra percepita come “non nostra”. E qui si apre la crepa con Washington.