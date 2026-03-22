Iran, Mar Rosso sotto attacco? Perché la vera minaccia sono gli Houthi

L’elenco stilato da Donald Trump su Truth, venerdì sera, nell’annunciare la possibilità di una graduale riduzione dell’offensiva, è una somma di obiettivi che dà un risultato sbagliato. Il presidente americano ha citato, come finalità dell’operazione Furia epica, la completa distruzione delle capacità missilistiche iraniane, lo smantellamento dell’industria militare e la neutralizzazione della marina e dell’aeronautica del regime, il blocco del programma di arricchimento dell’uranio di Teheran. Ultimo punto è la protezione «dei nostri alleati mediorientali». A risolvere la questione Stretto di Hormuz, nodo scorsoio alla gola del commercio globale, dovranno essere «altre nazioni che lo utilizzano. Se richiesto – ha concluso – aiuteremo questi Paesi nei loro sforzi per la sicurezza dello Stretto, ma non dovrebbe essere necessario una volta eliminata la minaccia iraniana.

Per loro sarà un’operazione militare semplice».

«Una volta eliminata la minaccia iraniana» è la specifica che apre all’indeterminatezza temporale e strategica tanto cara al commander-in-chief che, seppur incalzato dall’opinione pubblica e dai prezzi del carburante, non può ancora permettersi di dire “missione compiuta”. Un «funzionario statunitense» ha fatto trapelare ad Axios che l’amministrazione ha avviato le prime discussioni sulla fase successiva del conflitto e su come potrebbero svolgersi i colloqui di pace. Ma è chiaro che la libertà di navigazione è diretta conseguenza della definitiva distruzione dei sistemi missilistici e di droni iraniani, la spina dorsale dell’apparato delle Guardie Rivoluzionarie. Secondo gli aggiornamenti forniti da Brad Cooper, il comandante del Comando centrale americano (Centcom), l’esercito statunitense ha colpito oltre 8mila obiettivi militari, tra cui 130 navi iraniane, e la capacità dei pasdaran di minacciare lo Stretto è stata «indebolita» dal bombardamento con gli ordigni anti-bunker. Ma non è ancora abbastanza né per effettuare uno sbarco anfibio con migliaia di Marines sull’isola di Khar, deposito petrolifero strategico di Teheran, né per assicurarsi che il regime non riprenda, dopodomani e con l’aiuto di Russia, Cina e Corea del Nord, ad accumulare sistemi missilistici, sciami di droni e a rinverdire il programma nucleare.