L'Iran può colpire Milano con missili a lungo raggio

Il tentato attacco iraniano contro la base militare americana sull’atollo britannico di Diego Garcia, può essere considerato un momento di svolta della guerra, o quantomeno un incremento sostanziale della minaccia militare degli ayatollah. L’isola infatti si trova in pieno Oceano Indiano a circa 3.800 chilometri dall’estremo sud dell’Iran, ben oltre quei duemila chilometri che i missili iraniani si supponeva potessero al massimo raggiungere, almeno secondo le dichiarazioni degli stessi funzionari iraniani che il mese scorso avevano parlato di una deliberata autolimitazione della loro gittata.

Il centro di ricerca e formazione israeliano Alma aveva già previsto che probabilmente alcuni vettori in mano a Teheran erano in grado di andare oltre, fino a tremila chilometri, ipotizzando che l’industria bellica della Repubblica islamica stesse lavorando per ottenere risultati ancora più minacciosi. Sembra dunque che tale lavoro abbia dato i suoi frutti dato che i due missili lanciati, uno dei quali neutralizzato dalla marina americana e l’altro finito in mare da solo, avevano un target che sembrava al di fuori della portata della capacità iraniane.

La base di Diego Garcia, importantissima per l’America, vista la posizione strategica a metà strada tra almeno tre zone calde del mondo, ospita un aeroporto in grado di far atterrare e partire grandi velivoli militari come i bombardieri B-52 o gli aerei cisterna KC-135. Dispone di importanti depositi di carburante, installazioni radar, torri di controllo, e vanta un porto in acque profonde in grado di ospitare portaerei, cacciatorpediniere e sottomarini.

L’atollo peraltro fa parte delle Chagos, quell’arcipelago che ha fatto parecchio parlare di sé nei mesi scorsi, trovandosi al centro di una disputa tra Stati Uniti e Gran Bretagna dopo che quest’ultima si è accordata con il governo delle Mauritius per la sua vendita mantenendo il controllo della base di Diego Garcia per 99 anni a fronte di un affitto.