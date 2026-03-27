Ucraina, bomba sotto i piedi: come ammazzano i soldati russi

L'ultima trovata dell'Ucraina per combattere i russi? Le solette imbottite di esplosivo. Secondo quanto ricostruito dal sito ucraino Militarnyi, all’inizio di questo mese l'intelligence di Kiev avrebbe inviato a unità dell’esercito russo dispositivi esplosivi nascosti dentro comuni solette riscaldate per le scarpe. L'idea, raccontano fonti della Difesa di Kiev, sarebbe nata per colpire dall'interno la logistica e la quotidianità dei reparti russi, sfruttando canali di consegna apparentemente innocui. Ogni soletta avrebbe contenuto tra i 10 e i 15 grammi di esplosivo, quantità difficili da individuare.

La scoperta è arrivata dall'intercettazione di un camion russo, che trasportava 502 solette contenenti 1,5 grammi di TNT. L'Fsb russo sostiene invece di aver "sventato" il piano affermando di aver arrestato un cittadino straniero e sequestrato 504 solette esplosive. Secondo Mosca, quei dispositivi erano stati progettati per "mutilare un soldato durante le missioni di combattimento". Operazione simile quella delle settimane precedenti in cui un lotto di visori per droni FPV "Skyzone Cobra X v4", destinati alle unità russe era stato modificato dall’intelligence ucraina, il Gur, per contenere ordigni nascosti che avrebbero dovuto esplodere durante l’uso.