Guerra nel golfo, la giornata. Wp: "Il Pentagono si prepara a settimane di operazioni di terra in Iran". Raid Usa su Hormuz

Il conflitto nel golfo prosegue da un mese. Stati Uniti e Israele continuano gli attacchi su siti nucleari, industriali e infrastrutture iraniane. L’Iran ha risposto lanciando missili e droni contro obiettivi nel Golfo: gli Emirati Arabi Uniti sono stati colpiti, con incendi in zone industriali ad Abu Dhabi, intercettazioni in corso e feriti segnalati. Attacchi simili hanno interessato basi Usa in Arabia Saudita (con militari americani feriti) e altre aree del Golfo. Gli Houthi yemeniti hanno lanciato operazioni in supporto a Teheran. Qui di seguito la diretta della giornata.

Raid Usa-Israele su porto vicino allo stretto di Hormuz

Raid di Usa e Israele hanno colpito una città portuale iraniana vicino allo Stretto di Hormuz. Lo riferisce l'agenzia iraniana Irna. Stati Uniti e Israele "hanno effettuato un attacco criminale contro il molo di Bandar Khamir, uccidendo cinque persone e ferendone altre quattro".

Due forti esplosioni nella zona nord di Teheran

Due potenti esplosioni hanno scosso la zona nord di Teheran nelle prime ore di domenica. Lo riferisce l'agenzia Afp. Le esplosioni si sono verificate nella capitale iraniana mentre erano in funzione i sistemi di difesa aerea, anche se non è chiaro quale fosse l'obiettivo.

Wp: “Il Pentagono si prepara a settimane di operazioni di terra in Iran”

Il Pentagono si sta preparando alla possibilità di operazioni a terra in Iran della durata di settimane nel caso in cui Donald Trump decidesse per una escalation. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali le operazioni a terra non sarebbero un'invasione su larga scala, ma piuttosto di incursioni condotte da operazioni speciali e truppe di fanteria. "È il lavoro del Pentagono quello di effettuare preparativi per offrire tutte le opzioni al commander-in-chief. Questo non significa che il presidente abbia deciso", ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

Israele, intercettato un missile lanciato dallo Yemen

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver intercettato un missile lanciato dallo Yemen, all'indomani dell'entrata in guerra dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. L'esercito israeliano ha avvertito la popolazione di seguire le linee guida difensive.

Difesa aerea abbatte drone vicino a residenza leader del Kurdistan iracheno

La difesa aerea ha abbattuto un drone vicino alla residenza del leader del partito curdo iracheno al governo, Masoud Barzani, a Erbil, secondo quanto riferiscono alcuni media della regione citando la Reuters. Secondo attacco in due giorni.