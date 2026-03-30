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Un incidente a doppio taglio a Gerusalemme

lunedì 30 marzo 2026
Un incidente a doppio taglio a Gerusalemme

2' di lettura

Il caso del cardinal Pizzaballa, al quale la polizia israeliana ha impedito di celebrare messa al Santo Sepolcro nella Domenica delle palme, è un incidente a doppio taglio: perché sì, le autorità israeliane si sono mosse con sciatteria, senza pensare che la macchina della propaganda pro-Pal avrebbe sfruttato a suo favore l’errore (non a caso l’unica guerra che ha perso Gerusalemme è quella dell’informazione) e alla fine questa storia ha il triste effetto di mostrificare gli ebrei nella Settimana Santa dove i cristiani celebrano la morte e la resurrezione di Gesù, un ebreo nato in Giudea, a Betlemme, figlio di Maria e Giuseppe di Nazareth, che fuggono in Egitto per salvare dalla persecuzione il figlio (così racconta il Vangelo secondo Matteo) che tornò in Galilea, studiò la Torah e pregò nelle sinagoghe.

Il significato di questi giorni, anche per i non credenti, per l’Occidente di cui Israele fa parte, è prezioso, è lo spazio fisico e metafisico in cui viviamo, la maggior parte inconsapevole della forza del grande fiume della storia che dalle origini arriva fino a noi. Tutti sono protagonisti nel tempo del presentismo: Pizzaballa ha protestato, pregato e poi parzialmente ammorbidito i toni (un abilissimo retore), i politici di destra e di sinistra hanno condannato Israele senza possibilità d’appello, tutti hanno riscoperto il valore della fede, della libertà di culto, anche sotto le bombe, come nelle basiliche di Londra durante i raid dei tedeschi nella Seconda guerra mondiale. E mentre leggo la vibrante protesta dei politici e il disastro di comunicazione di Israele, ricordo che durante la crisi del Covid in Italia furono vietate le messe, ai cattolici fu impedito di andare in chiesa, tutti docilmente obbedirono e il buon Dio abbia pazienza.

Prima la salute, la sicurezza, il distanziamento, e il Presidente Conte ci salverà perché “rimaniamo distanti oggi per abbracciarci più forte domani”. Con Israele e la guerra, i missili iraniani lanciati in nome di Allah su Gerusalemme e i suoi luoghi di culto, oggi e domani non esistono, tutta la prudenza del mondo per proteggere i religiosi e i credenti di tutte le religioni, non vale, perché gli ebrei sono sempre colpevoli di qualcosa, si sa, sono il bersaglio perfetto, da millenni, dell’Occidente che odia se stesso. È un incendio che brucia, nell’indifferenza, andate pure in pace.

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