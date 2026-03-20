Meloni a Pulp, Mister Marra travolge Travaglio e Fatto: "Sicuramente loro con Conte..."

L'intervista di Fedez e Mr. Marra alla premier Giorgia Meloni al loro podcast Pulp è stata un vero e proprio colpaccio mediatico. Sia per la presidente del consiglio sia per i due youtuber, che sono sulla bocca di tutti da qualche giorno. E si sono perfino attirati le critiche di tutti quei giornalisti benpensanti che ritengono le domande poste alla leader di Fratelli d'Italia troppo accomodanti. Niente di nuovo dunque: la volpe che non arriva all'uva dice che è acerba.

Tra questi alfieri del giornalismo con la schiena dritta c'è anche Marco travaglio. Sul Fatto Quotidiano l'intervista di Meloni a Pulp Podcast è stata descritta come una passerella della premier. "Se la posizione del Fatto è questa è l’ennesima medaglia, è ottimo - ha replicato Davide Marra ospite a Un Giorno da Pecora -. Sicuramente loro avrebbero ed hanno, nel tempo, incalzato Giuseppe Conte allo stesso modo. Le critiche vanno bene, ognuno può dire quel che preferisce”.