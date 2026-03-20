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Meloni a Pulp, Mister Marra travolge Travaglio e Fatto: "Sicuramente loro con Conte..."

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venerdì 20 marzo 2026
Meloni a Pulp, Mister Marra travolge Travaglio e Fatto: "Sicuramente loro con Conte..."

1' di lettura

L'intervista di Fedez e Mr. Marra alla premier Giorgia Meloni al loro podcast Pulp è stata un vero e proprio colpaccio mediatico. Sia per la presidente del consiglio sia per i due youtuber, che sono sulla bocca di tutti da qualche giorno. E si sono perfino attirati le critiche di tutti quei giornalisti benpensanti che ritengono le domande poste alla leader di Fratelli d'Italia troppo accomodanti. Niente di nuovo dunque: la volpe che non arriva all'uva dice che è acerba.

Tra questi alfieri del giornalismo con la schiena dritta c'è anche Marco travaglio. Sul Fatto Quotidiano l'intervista di Meloni a Pulp Podcast è stata descritta come una passerella della premier. "Se la posizione del Fatto è questa è l’ennesima medaglia, è ottimo - ha replicato Davide Marra ospite a Un Giorno da Pecora -. Sicuramente loro avrebbero ed hanno, nel tempo, incalzato Giuseppe Conte allo stesso modo. Le critiche vanno bene, ognuno può dire quel che preferisce”.

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E ancora: "Sono sei o sette mesi che tentiamo di invitare questi esponenti: Meloni, Salvini, Conte, Schlein. Poi nella settimana dopo Sanremo abbiamo dato un’accelerazione su questi quattro. Salvini ci ha ignorato, Pd e 5S idem.  Meloni ci ha detto ‘ok vengo’, ci ha confermato giovedì, la conferma tombale è arrivata venerdì sera e domenica sera abbiamo registrato, a Roma, l’intervista. L’unica richiesta è stata, ovviamente, che uscisse prima del referendum".

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