Trump, furia contro la giornalista: "Una persona orribile, dovresti vergognarti"

"Non sono uno stupratore, né un pedofilo. E tu sei una persona orribile per aver letto queste parole. Dovresti vergognarti": il presidente americano Donald Trump lo ha detto con toni duri alla giornalista della Cbs quando lei ha letto un passo del manifesto dell'attentatore della cena con la stampa a Washington. Un manifesto in cui l'uomo, Cole Tomas Allen, diceva: "Sono cittadino degli Stati Uniti d'America. Le azioni dei miei rappresentanti si riflettono su di me. E non sono più disposto a permettere a un pedofilo, stupratore e traditore di macchiarmi le mani con i suoi crimini", con apparente riferimento al capo della Casa Bianca.
Parlando dell'aggressore, il tycoon ha detto: "Era un cristiano che poi si è radicalizzato ed è diventato anticristiano, una persona molta disturbata". Poi, facendo dell'ironia sulla velocità con cui l'assalitore è sfrecciato davanti agli agenti del Secret Service, ha aggiunto: "È stato velocissimo, la Nfl dovrebbe assumerlo", in riferimento alla lega di football americano. "È uno molto veloce".
U.S. President Donald J. Trump attacks 60 Minutes and CBS News correspondent Norah O'Donnell during today’s interview, calling them a “disgrace,” after he was read a quote from the manifesto of Cole Thomas Allen, the shooter in last night’s attempted attack on the White House… pic.twitter.com/83tz4t8a1c— OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2026