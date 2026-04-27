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Trump, furia contro la giornalista: "Una persona orribile, dovresti vergognarti"

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lunedì 27 aprile 2026
Trump, furia contro la giornalista: "Una persona orribile, dovresti vergognarti"

1' di lettura

"Non sono uno stupratore, né un pedofilo. E tu sei una persona orribile per aver letto queste parole. Dovresti vergognarti": il presidente americano Donald Trump lo ha detto con toni duri alla giornalista della Cbs quando lei ha letto un passo del manifesto dell'attentatore della cena con la stampa a Washington. Un manifesto in cui l'uomo, Cole Tomas Allen, diceva: "Sono cittadino degli Stati Uniti d'America. Le azioni dei miei rappresentanti si riflettono su di me. E non sono più disposto a permettere a un pedofilo, stupratore e traditore di macchiarmi le mani con i suoi crimini", con apparente riferimento al capo della Casa Bianca. 

Parlando dell'aggressore, il tycoon ha detto: "Era un cristiano che poi si è radicalizzato ed è diventato anticristiano, una persona molta disturbata". Poi, facendo dell'ironia sulla velocità con cui l'assalitore è sfrecciato davanti agli agenti del Secret Service, ha aggiunto: "È stato velocissimo, la Nfl dovrebbe assumerlo", in riferimento alla lega di football americano. "È uno molto veloce". 

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