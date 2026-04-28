Turista partecipa allo show del "mago dei serpenti": finisce in tragedia

Doveva essere un momento di intrattenimento durante una vacanza, si è trasformato in una tragedia. Un turista tedesco di 57 anni è morto dopo essere stato morso da un cobra mentre assisteva a uno spettacolo di incantatori di serpenti in un hotel di Hurghada, una delle mete più frequentate del Mar Rosso. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava partecipando all’esibizione del cosiddetto “mago dei serpenti”, una pratica diffusa in alcune località turistiche. Durante lo spettacolo, l’incantatore avrebbe inizialmente posizionato un cobra attorno al collo del turista, per poi lasciarlo scivolare all’interno dei pantaloni. È stato in quel momento che l’animale ha morso la vittima alla gamba. I soccorsi sono intervenuti immediatamente: l’uomo è stato rianimato sul posto e trasportato d’urgenza in ospedale. Tuttavia, nonostante i tentativi dei medici, è morto poco dopo. Le autorità, come riportato dalla polizia tedesca, hanno riscontrato “chiari segni di avvelenamento”.

Il cobra è un serpente velenoso appartenente al genere Naja, noto per la potenza del suo veleno. A differenza di altri serpenti che provocano principalmente danni ai tessuti, il veleno del cobra agisce soprattutto sul sistema nervoso. Si tratta di un veleno neurotossico: una volta entrato nel corpo, attacca i nervi e blocca la trasmissione degli impulsi tra cervello e muscoli. I primi sintomi possono comparire rapidamente e includono dolore nella zona del morso, debolezza, difficoltà a parlare e a deglutire. Con il progredire dell’intossicazione, si possono manifestare paralisi muscolare e, nei casi più gravi, il blocco dei muscoli respiratori. È proprio l’arresto della respirazione una delle principali cause di morte nei morsi di cobra, se non si interviene tempestivamente con un siero antiveninico.