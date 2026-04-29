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Iran

Hormuz, stretto attraversato dal superyacht: chi è il proprietario

mercoledì 29 aprile 2026
Hormuz, stretto attraversato dal superyacht: chi è il proprietario

1' di lettura

Un superyacht riconducibile a un oligarca russo vicino al presidente Vladimir Putin ha attraversato ieri lo Stretto di Hormuz nonostante i blocchi navali imposti nell’area sia dall’Iran che dagli Stati Uniti. Si tratta del “Nord”, imbarcazione di lusso battente bandiera russa e lunga 142 metri collegata al miliardario Alexey Mordashov, colpito da sanzioni occidentali.

L’imbarcazione, del valor stimato superiore a 500 milioni di dollari, dotata di piscina, sottomarino e piattaforma per elicotteri, è partita venerdì notte da Dubai, dove aveva completato lavori di manutenzione, ed è arrivata domenica mattina nel porto turistico di Al Mouj, nella capitale dell’Oman, seguendo una rotta approvata nel rispetto del diritto marittimo internazionale.

Il “nord” il 'Nord' è stato classificato dall’Iran come imbarcazione civile di un Paese “amico” in quel contesto di transito, mentre anche gli Stati Uniti non hanno sollevato contestazioni, non avendo riscontrato legami diretti con l’Iran né soste nei suoi porti.

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