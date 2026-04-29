Hormuz, stretto attraversato dal superyacht: chi è il proprietario

Un superyacht riconducibile a un oligarca russo vicino al presidente Vladimir Putin ha attraversato ieri lo Stretto di Hormuz nonostante i blocchi navali imposti nell’area sia dall’Iran che dagli Stati Uniti. Si tratta del “Nord”, imbarcazione di lusso battente bandiera russa e lunga 142 metri collegata al miliardario Alexey Mordashov, colpito da sanzioni occidentali.

L’imbarcazione, del valor stimato superiore a 500 milioni di dollari, dotata di piscina, sottomarino e piattaforma per elicotteri, è partita venerdì notte da Dubai, dove aveva completato lavori di manutenzione, ed è arrivata domenica mattina nel porto turistico di Al Mouj, nella capitale dell’Oman, seguendo una rotta approvata nel rispetto del diritto marittimo internazionale.