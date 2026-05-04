Iran, la Guerra nel golfo in diretta: Trump lancia il "Project Freedom" a Hormuz

Gli Stati Uniti intraprenderanno da oggi una iniziativa finalizzata a liberare le navi bloccate nello Stretto di Hormuz a causa del conflitto con l'Iran. Lo ha annunciato il presidente, Donald Trump, con un post sul suo social "Truth". Il progetto, denominato "Project Freedom", si concentrerà esclusivamente sul recupero delle navi civili, battenti bandiera di Paesi non coinvolti nel conflitto, al fine di permettere loro di "riprendere liberamente e prontamente le proprie attività". Di seguito le principali notizie della giornata:

L'Iran "sta studiando la risposta Usa sui 14 punti" - L'Iran sta esaminando la risposta americana al proprio piano di pace composto da 14 punti, trasmesso tramite mediatori pakistani nei giorni scorsi. Lo ha confermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, in un'intervista al canale televisivo di Stato. Baghaei ha sottolineato che il documento iraniano si concentra principalmente sull'"interruzione della guerra" e che Washington ha trasmesso la propria replica attraverso gli stessi canali pakistani. Il portavoce ha inoltre precisato che "al momento non ci sono negoziati sul nucleare", confermando la posizione di Teheran di rinviare le discussioni sul programma atomico a dopo la fine del conflitto, legata anche alla richiesta di revoca dell'embargo sui porti iraniani e alla piena riapertura dello Stretto di Hormuz. Da parte sua, il presidente statunitense Donald Trump ha parlato di "discussioni estremamente positive" tra funzionari americani e iraniani per possibili passi verso la conclusione della guerra. Trump ha aggiunto che a partire da lunedì gli Stati Uniti accompagneranno le navi rimaste bloccate nello Stretto di Hormuz. Il piano iraniano prevede il rinvio delle questioni nucleari a una fase successiva, posizione che si scontra con le richieste prioritarie di Washington.

Centcom, trasferito in Pakistan l'equipaggio della nave iraniana Touska - I membri dell'equipaggio della nave portacontainer iraniana M/V Touska, sequestrata nel Golfo dell'Oman il mese scorso, sono stati trasferiti in Pakistan per il successivo rimpatrio in Iran. Lo ha riferito il portavoce del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), Tim Hawkins, all'emittente statunitense "Abc". "Le forze statunitensi hanno completato oggi il trasferimento di 22 membri dell'equipaggio della M/V Touska in Pakistan per il rimpatrio in Iran", ha detto Hawkins. La nave "sta per essere restituita ai suoi legittimi proprietari, dopo essere stata intercettata e sequestrata il mese scorso mentre tentava di violare il blocco navale statunitense contro l'Iran", ha aggiunto. La nave era stata sequestrata il 20 aprile scorso, in un'operazione definita da Teheran un atto di "pirateria". Secondo il Centcom, altri sei passeggeri a bordo -- ritenuti familiari dell'equipaggio -- sono stati trasferiti la settimana scorsa in un Paese della regione per il rimpatrio.

L'esercito britannico: 2 navi colpite nello stretto di Hormuz - L'esercito britannico rende noto che almeno due navi sono state colpite da alcuni proiettili nello Stretto di Hormuz. La nave sarebbe stata attaccata da diverse piccole imbarcazioni, secondo quanto riportato dal Centro per le operazioni marittime del Regno Unito (UKMT), mentre un'altra nave è stata colpita da "proiettili non identificati". Si tratta degli ultimi di almeno una ventina di attacchi avvenuti nello stretto e nelle zone circostanti dall'inizio della guerra con l'Iran, e un monito sui rischi che si corrono se la nuova offensiva statunitense dovesse proseguire. Non sono stati segnalati feriti.

Trump: "Con l'Iran sta andando molto bene" - Con l'Iran "sta andando molto bene". Lo ha detto Donald Trump ai giornalisti al seguito, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg.

Teheran: "Ogni ingerenza Usa a Hormuz sarà violazione del cessate il fuoco" - "Qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello Stretto di Ormuz sara' considerata una violazione del cessate il fuoco", ha annunciato su X Ebrahim Azizi, presidente della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale. L'alto funzionario iraniano ha avvertito che Teheran considererà qualsiasi "ingerenza statunitense" nello Stretto di Ormuz come una violazione del cessate il fuoco in vigore, dopo l'annuncio da parte di Donald Trump di un'operazione volta a scortare le navi bloccate nel Golfo. (