Estate, voli a rischio e prezzi alti? Con la meta giusta le ferie costano anche meno

Sante, santissime vacanze. Ché sì, è vero, c’è mezzo mondo che brucia, c’è l’incertezza, c’è la guerra, c’è addirittura un cribbio di virus che sbuca fuori (su una nave da crociera, per giunta) all’improvviso portandosi appresso lo spauracchio del pandemonio pandemico di sei anni fa, e il tuo cruccio è giusto quello di come passare ferragosto senza salassarti e non avere rotture di scatole. Messo così, d’accordo, può sembrare egoistico, forse persino un tantinello menefreghista: però tocca essere onesti fino in fondo e guardare la situazione per quella che è. Primo, staccare dal lavoro è un diritto e quella sola settimana di totale relax con le notifiche dell’ufficio spente serve a non impazzire nelle altre 52. Secondo, non è che a restare a casa e a rinunciare all’ombrellone prima fila si risolva qualcosa dalle parti di Hormutz. Terzo, mica tutto è bloccato, blindato o inaccessibile: semmai è il contrario, saranno non convenzionali, saranno (almeno per qualche località) non per tutti, però le ferie 2026 possono essere alla portata di chiunque.

Certo, c’è una premessa che vale come monito che, a sua volta, vale come scommessa: qui, per adesso, non si capisce niente. O meglio, si capisce poco e la palla di cristallo per vedere come andranno le cose non ce l’ha nessuno. Prendi la grande incognita del cherosene: col passaggio mediorientale in stallo, il rifornimento in Europa è diventato più difficile, ma tra qualche settimana cosa succederà? Difficile dirlo perché le variabili sono troppe (a incidere sui costi dei biglietti aerei ci sono le possibili cancellazioni, le rinunce, le ri-organizzazioni delle compagnie, le riduzioni delle tratte): ad aprile i voli a corto e medio raggio sono aumentati di circa 40 euro, quelli intercontinentali di 250, l’impressione dei tecnici del settore è che il low-cost last minute quest’estate ce lo sogniamo e, per il resto, non ci sono regole.