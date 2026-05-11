Estate, voli a rischio e prezzi alti? Con la meta giusta le ferie costano anche meno

Sante, santissime vacanze. Ché sì, è vero, c’è mezzo mondo che brucia, c’è l’incertezza, c’è la guerra, c’è addirittura un cribbio di virus che sbuca fuori (su una nave da crociera, per giunta) all’improvviso portandosi appresso lo spauracchio del pandemonio pandemico di sei anni fa, e il tuo cruccio è giusto quello di come passare ferragosto senza salassarti e non avere rotture di scatole. Messo così, d’accordo, può sembrare egoistico, forse persino un tantinello menefreghista: però tocca essere onesti fino in fondo e guardare la situazione per quella che è. Primo, staccare dal lavoro è un diritto e quella sola settimana di totale relax con le notifiche dell’ufficio spente serve a non impazzire nelle altre 52. Secondo, non è che a restare a casa e a rinunciare all’ombrellone prima fila si risolva qualcosa dalle parti di Hormutz. Terzo, mica tutto è bloccato, blindato o inaccessibile: semmai è il contrario, saranno non convenzionali, saranno (almeno per qualche località) non per tutti, però le ferie 2026 possono essere alla portata di chiunque.
Certo, c’è una premessa che vale come monito che, a sua volta, vale come scommessa: qui, per adesso, non si capisce niente. O meglio, si capisce poco e la palla di cristallo per vedere come andranno le cose non ce l’ha nessuno. Prendi la grande incognita del cherosene: col passaggio mediorientale in stallo, il rifornimento in Europa è diventato più difficile, ma tra qualche settimana cosa succederà? Difficile dirlo perché le variabili sono troppe (a incidere sui costi dei biglietti aerei ci sono le possibili cancellazioni, le rinunce, le ri-organizzazioni delle compagnie, le riduzioni delle tratte): ad aprile i voli a corto e medio raggio sono aumentati di circa 40 euro, quelli intercontinentali di 250, l’impressione dei tecnici del settore è che il low-cost last minute quest’estate ce lo sogniamo e, per il resto, non ci sono regole.
Estate, mare da sogno e hotel da 40 euro: ecco dove andare"Le spiagge più economiche per una vacanza estiva in Europa” le ha suggerite il quotidiano inglese&nbs...
Nel senso che, con listini che fluttuano così, non esiste un periodo migliore o uno peggiore per prenotare, dipende dal fattore rischio che ognuno di noi è disposto a giocarsi: chi compra un andata/ritorno Milano-Corfù (per dire) adesso risparmia probabilmente qualcosina su chi lo farà a metà giugno, però si assume anche un maggiore azzardo (magari gli va bene, glielo auguriamo, tuttavia vai a sapere, e se cancellano il viaggio poco prima della partenza? Scatta il rimborso, lo dicono le linee guida della Commissione europea, però nel frattempo le ferie sono andate a ramengo e, piccolo inciso, la polizza viaggi che molte assicurazioni vendono va valutata attentamente, quasi sempre non copre le situazioni legate agli scenari bellici, per cui rischia di essere ulteriore denaro sprecato).
Detto ciò otto italiani su dieci, alle vacanze, non hanno intenzione di rinunciarci nemmeno quest’anno (Holiday barometer 2026 Ipsos-Europassistance), molti hanno già deciso di rimanere in Italia (un po’ come è successo durante il Covid nel 2020: per l’Osservatorio mensile Findomestic il 35% sta rivedendo i suoi piani a favore di destinazioni nazionali, centro-nord europee o sul Mediterraneo occidentale), ma un buon 53% non ha ancora scartato l’idea di andare con la valigia all’estero. E allora, dove conviene? Il paradosso è che, attenzione, non tutte le tratte sono aumentate. Un analisi di questi giorni di Assoutenti, per esempio, fotografa che alcuni voli europei o verso il sud dello Stivale sono persino in sforbiciata (prenotare ora un volo per Santorini nella settimana dal 10 al 16 agosto costa il 33% in meno di chi l’ha fatto a marzo, che non è una sciocchezza).
Abbiamo provato a fare qualche piccola simulazione spulciando tariffe e offerte sui principali siti disponibili: per la settimana più calda di tutte, quella di metà agosto, un volo a persona andata e ritorno da Roma per Creta può costare, adesso, circa 276 euro, un alloggio per due persone 316 e per una famiglia di quattro 546. Non sono i prezzi assai più alti di Palma di Maiorca (1.383 euro a coppia, 3.055 a famiglia), e infatti sono abbordabilissimi.
In Italia (qui il trasporto non è calcolato) risparmia qualcosina chi va a Rimini dove per una doppia in albergo si può chiedere mediamente 640 euro e per una camera famigliare da quattro non si arriva a mille (930), mentre se la cava chi si sposta in Sardegna (per Olbia si possono spendere 1.114 euro nel primo caso e 1.654 nel secondo, contando semmai che il traghetto da Livorno è rincarato di 100 euro rispetto al 2025 e, con una macchina, a famiglia, servono altri 1.297 euro). I più temerari che non si lasciano intimorire, infine, avranno grosse sorprese in Egitto: a Sharm el Sheikh, vuoi la crisi, vuoi la posizione, si può scendere a 266 euro in due o a 500 in quattro (e per volare da Milano si spende anche il 27% in meno di qualche mese fa). Ma dipende, appunto, dalle intenzioni di ognuno.