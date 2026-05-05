Hantavirus, allarme Oms: "Come avviene il contagio". Dove può attraccare la "nave della morte"

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha confermato un focolaio di Hantavirus a bordo di una nave da crociera (la MV Hondius) ancorata al largo di Capo Verde, nell’Oceano Atlantico.Al 4 maggio 2026 si contano sette casi totali: due confermati in laboratorio e cinque sospetti. Tra questi, tre persone sono morte e un’altra è in condizioni critiche. I sintomi includono febbre, disturbi gastrointestinali e rapida progressione verso polmonite grave.Il caso più preoccupante riguarda la possibile trasmissione interumana, rara per questo virus. Il “paziente zero” – un uomo olandese – si è ammalato a bordo intorno al 6 aprile. La moglie, dopo essere sbarcata il 24 aprile a Sant’Elena con il corpo del marito, ha manifestato sintomi gravi durante il volo verso Johannesburg, dove è deceduta il 26 aprile. Un altro passeggero è stato evacuato in Sudafrica e risulta in terapia intensiva.
L’Hantavirus è normalmente trasmesso all’uomo tramite contatto con roditori infetti (urina, feci, saliva). In questo focolaio, però, gli esperti dell’OMS – tra cui Maria Van Kerkhove – sospettano un contagio diretto tra persone a stretto contatto. Non sono stati trovati roditori a bordo.L’OMS ha attivato il tracciamento dei passeggeri del volo Sant’Elena-Johannesburg e coordina le autorità di diversi Paesi (Capo Verde, Sudafrica, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito).
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Al momento il rischio globale viene considerato basso, ma sono in corso indagini e misure di contenimento sulla nave, con i passeggeri invitati a rimanere in cabina. Intanto la Spagna che in un primo momento aveva dato l'ok per l'attracco della nave, in queste ore ha innestato la retromarcia facendo sapere che di fatto al momento non c'è alcuna conferma su una sosta del natante nella penisola iberica.