Hantavirus, Capo Verde: "Non potete attraccare", la nave da crociera un caso internazionale

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha segnalato un grave episodio a bordo della nave da crociera MV Hondius, in navigazione nell’Oceano Atlantico. La nave, partita da Ushuaia (Argentina) diretta a Capo Verde, ha registrato un possibile focolaio di hantavirus, malattia che può provocare grave sindrome respiratoria acuta.Ad oggi risultano sei casi tra passeggeri: un caso confermato in laboratorio e cinque sospetti. Delle sei persone colpite, tre sono decedute.

Una persona è ricoverata in terapia intensiva in un ospedale di Johannesburg, in Sudafrica. Si tratta di un cittadino britannico di 69 anni. Secondo fonti anonime, tra le vittime ci sarebbe anche una coppia olandese: il marito di 70 anni è morto a bordo e il suo corpo si trova sull’isola di Sant’Elena; la moglie di 69 anni è stata evacuata in Sudafrica dove è successivamente deceduta.La nave si trova attualmente al largo di Praia, capitale di Capo Verde, ma le autorità locali hanno negato l’autorizzazione ad attraccare, pur rendendosi disponibili per eventuali evacuazioni mediche con eliambulanza. L’OMS sta coordinando le operazioni e facilitando il trasferimento di altri due passeggeri sintomatici.