"Nave missilistica colpita e affondata": il colpo duro che fa tremare Putin

Al giorno 1.535 di guerra, l’Ucraina ha portato a segno un attacco di grande rilevanza strategica nel cuore della Russia. Nella notte tra il 6 e il 7 maggio, droni ucraini hanno colpito la base navale di Kaspiysk, in Dagestan, sul Mar Caspio, a oltre 1.500 km dal fronte.Obiettivo principale dell’operazione è stata una nave missilistica della classe Project 22800 Karakurt, una delle unità più moderne e temute della flotta russa.

Si tratta di corvette compatte ma pesantemente armate, dotate di missili da crociera Kalibr e P-800 Oniks, gli stessi utilizzati da Mosca per colpire le infrastrutture ucraine.Secondo lo Stato Maggiore di Kiev, l’attacco limita significativamente la capacità russa di lanciare offensive missilistiche dal quadrante orientale del Mar Caspio. Nella zona sono infatti presenti altre unità della stessa classe, tra cui la MRK Tucha e la MRK Typhoon.L’azione dimostra che nessun angolo del territorio russo può più considerarsi al sicuro, spostando di fatto i confini operativi del conflitto molto lontano dal fronte tradizionale e arrivando paradossalmente più vicino a Teheran che a Kiev.Si tratta di un colpo simbolico e operativo allo stesso tempo alla Marina russa, che vede colpita una delle sue piattaforme più avanzate per gli attacchi a lungo raggio.