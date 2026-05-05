Spiagge, la classifica delle Bandiere Blu 2026: clamoroso, chi resta fuori dal podio

L'estate si avvicina e la voglia di mare cresce sempre di più. Ecco dunque la classifica, stilata dalla FEE, che premia le migliori spiagge italiane assegnando la Bandiera Blu. L'Italia con i propri paradisi rimane una delle migliori destinazioni nel Mediterraneo e non solo, arrivando quest'anno a toccare le 250 località premiate.

Il primato va alla Liguria, che si conferma la regione italiana con più mete insignite della bandiera, seguita dalla Puglia, con le magnifiche spiagge del Salento, e dalla Campania. Completano la top 5 la Calabria, in continua crescita negli ultimi anni e la Toscana, con diverse località della Maremma.

Rimangono clamorosamente fuori dalle prime posizioni la Sicilia e la Sardegna, nonostante il numero di località delle due isole sia aumentato rispetto agli anni passati.

Per entrare in classifica non basta un'eccellente qualità delle acque. Sono valutate anche accessibilità, sostenibilità e sicurezza. Ecco dunque che i comuni devono essere in grado di distinguersi per un'ottima gestione dei rifiuti, la presenza di aree pedonali, piste ciclabili e servizi per disabili.

I criteri stabiliti dalla FEE vengono verificati con regolarità e includono: campionamenti regolari che certificano l'assenza di inquinamento nelle acque, presenza di pannelli informativi per educare i turisti al rispetto dell'ambiente, oltre che la raccolta differenziata obbligatoria e la pulizia costante dell'arenile. Da non dimenticare la questione della sicurezza, con la presenza dei bagnini e di pronto soccorso.

Di seguito ecco la top 3 delle regioni premiate con le loro località migliori:

Liguria

Sono 34 le mete liguri a cui è stata assegnata la bandiera blu. Nel savonese premiate Bergeggi, Varazze e Spotorno. Camogli e Santa Margherita Ligure brillano nel genovese. Nello spezzino Lerici e ovviamente le Cinque Terre.

Puglia

Nel barese si confermano Polignano a Mare e Monopoli, mentre nel foggiano premiate con la bandiera blu le Isole Tremiti e Vieste. Nel Salento risplendono Melendugno, Salve e Castro.

Campania

È il Cilento a dominare con le spiagge di Castellabate, Pollica (Acciaroli) e Positano in Costiera Amalfitana. Conferme per l'isola di Capri.

