Kylian Mbappè umiliato da Bardella: "Lui via, il Psg vince la Champions"

Nuovo scontro tra la stella del Real Madrid Kylian Mbappé e il Rassemblement national. Nell'ultima intervista rilasciata a Vanity fair, l'attaccante francese ha utilizzato parole durissime contro la destra di Marine Le Pen: "So cosa significa e quali conseguenze possa avere per il mio Paese quando gente come loro arriva al comando", ha detto. Aggiungendo che "in quanto persone famose, che rappresentano la Francia nel mondo, il nostro obiettivo è di offrire la migliore immagine possibile del nostro Paese". "Anche se siamo dei calciatori, siamo prima di tutto dei cittadini e non siamo disconnessi dal mondo", ha concluso.

La risposta di Jordan Bardella non si è fatta attendere. Il giovane leader del RN, su X, ha deriso così il numero 10 dei Blancos: "Io so ciò che accade quando Kylian Mbappé lascia il Psg: la squadra vince la Champions League".

Simile la battuta di Marine Le Pen, dagli studi di Rtl: "Mi rassicura quando Mbappé dice che non vinceremo le elezioni perché ha lasciato il Psg per il Real Madrid dicendo che voleva vincere la Champions League. Nel frattempo, il Psg ha vinto la Champions League. Che continui pure a dire che non vinceremo le elezioni. Mi va benissimo".

Non è la prima volta che il calciatore francese si schiera contro il partito che fu di Jean-Marie Le Pen. Già nel 2024, nel corso degli Europei in Germania, Mbappé aveva lanciato un invito, indirizzato in particolare ai giovani: "Vediamo che gli estremisti sono alle porte del potere. Abbiamo la possibilità di cambiare tutto e dobbiamo identificarci con i valori della tolleranza, del rispetto, della diversità. Ogni voto conta", aveva detto a ridosso delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea nazionale francese.