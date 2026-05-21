Instagram, clamoroso sorpasso di Meloni su Macron: l'ultima impresa della premier

Secondo l’ultimo Instant Mood dell’agenzia di comunicazione e marketing strategico Arcadia, Giorgia Meloni è diventata la leader europea più seguita su Instagram, superando Emmanuel Macron sia in termini assoluti che di crescita nell’ultimo anno.La premier italiana ha registrato un aumento di 2,7 milioni di follower, raggiungendo quota 6.559.494. Macron, pur in crescita di 2 milioni di follower, si ferma a 6.557.025, venendo così scalzato dal primo posto.

Il sorpasso è netto soprattutto negli ultimi tre giorni: il profilo di Meloni ha guadagnato 472mila nuovi follower contro i soli 2.900 del presidente francese.Arcadia evidenzia come gli altri leader europei siano distaccati. Friedrich Merz si attesta a 2,8 milioni, Pedro Sanchez a 1,6 milioni, mentre Ursula von der Leyen conta 755mila follower e Keir Starmer 849mila.Il boom di Meloni è trainato soprattutto dai contenuti con il premier indiano Narendra Modi.

Le immagini e i reel realizzati durante la visita in Italia hanno ottenuto numeri record: 2,1 milioni di like per la foto notturna al Colosseo, 1,4 milioni per i saluti istituzionali e quasi un milione per la piantumazione del gelso. Il vero fenomeno virale è però il reel delle caramelle Melody, in cui i due leader scherzano sul tormentone “Melodi”: il video ha superato i 10,5 milioni di like, confermando la capacità del team comunicazione di Meloni di generare engagement elevato anche su contenuti leggeri e simpatici.Un primato che rafforza l’immagine internazionale della premier sui social.