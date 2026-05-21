Europarlamento, il co-presidente dei Verdi si dimette per una relazione con la collega 25enne

"Ho avuto - ha continuato - relazioni inadatte al mio ruolo. Non avrei dovuto farlo e me ne assumo la responsabilità. Questa riflessione, insieme alla consapevolezza che il partito sta entrando in una nuova fase, mi ha portato a questa decisione". In merito alla vicenda, si legge una nota dei Verdi: "Prendiamo ogni denuncia di violazioni del codice di condotta molto seriamente".

Una settimana dopo la notizia rilasciata da Politico sulla sua relazione con la collega 25enne Lena Schilling , il co-presidente dei Verdi al Parlamento europeo, Bas Eickhout , 49 anni, ha annunciato le dimissioni. "Ho riflettuto in maniera critica sulle mie azioni nell’ultimo periodo. Non ho sempre fatto la cosa giusta" ha spiegato.

BRUXELLES (ITALPRESS) – I membri del Parlamento europeo e gli Stati membri dell’Unione europea hanno raggiun...

Il portavoce di Eickhout ha però dichiarato che la decisione di dimettersi non sarebbe in alcun modo legata alla relazione con la collega di venticinque anni più giovane. E in effetti il rapporto tra i due era totalmente lecito, tuttavia avrebbe suscitato dei malumori all'interno della coalizione. Il caso era scoppiato a fine aprile, quando Eickhout aveva esplicitato la relazione.

Lena Schilling, austriaca, piuttosto nota per le posizioni ambientaliste nel suo Paese, è una delle figure più in auge tra i progressisti europei. A febbraio aveva sfilato all'Opera di Vienna con un vestito da sera e la scritta: "Tassate i ricchi, salvate il clima".